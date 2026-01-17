पटना हॉस्टल कांड: पीड़िता की मां ने खोली पुलिस और हॉस्टल की पोल!, कहा- पुलिस पैसा लेकर केस रफा-दफा करने का बना रही दबाव

पटना के हॉस्टल में छात्रा के साथ हुई दरिंदगी और उसकी संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ने पर नीतीश सरकार ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। गृहमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर पटना पुलिस की ओर से विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर दिया गया है। जिसकी जांच का प्रतिदिन पटना आईजी जितेंद्र राणा समीक्षा करेंगे। 06 जनवरी को पटना के चित्रगुप्त नगर गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत मामले को लेकर पटना से लेकर जहानाबाद तक आक्रोशित लोग सड़क पर हैं। ये सभी लोग पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। विवाद बढ़ने पर सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया है। जिसमें पुलिस अधीक्षक, नगर पूर्वी की अध्यक्षता में एक-एक महिला एवं पुरुष डीएसपी, एक-एक महिला एवं पुरुष इंस्पेक्टर रहेंगे। एसआईटी में जरूरत के हिसाब से पुलिस अवर निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक एवं सिपाहियों को भी शामिल करने का निर्देश दिया गया है।