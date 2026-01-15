Crime News: पुलिस ने पकड़ी परिवार की ‘झूठी कहानी’, टीवी देख रही छात्रा के सीने में किसने उतारी गोली?

क्राइम न्यूज (प्रतिकात्मक फोटो)
Crime News बिहार के सुपौल जिले में पुलिस ने एक 16 साल की लड़की की रहस्यमय मौत की जांच शुरू कर दी है, जो मंगलवार शाम को अपने कमरे में मृत पाई गई थी। उसके परिवार वालों ने शुरू में पुलिस में अस्वाभाविक मौत (UD) का मामला दर्ज कराया था, जिसमें दावा किया गया था कि वह सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन पोस्टमॉर्टम जांच में उसकी छाती में गोली फंसी हुई मिली।
पुलिस अधीक्षक (SP) सरथ आरएस ने कहा, "परिवार वालों ने UD का मामला दर्ज कराया है, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है," उन्होंने आगे कहा, "हम मामले की सभी संभावित एंगल से जांच कर रहे हैं।" सुपौल जिला अस्पताल में पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉ. ठाकुर प्रसाद ने कहा, "गोली लगने का घाव मौत का मुख्य कारण है और हमने उसकी छाती से एक गोली निकाली है।" उन्होंने आगे कहा, "पुलिस घटना की जांच करेगी।"
यह घटना मंगलवार शाम को भीम नगर पुलिस स्टेशन के तहत भीम नगर पंचायत में हुई। परिवार वाले लड़की को बीरपुर के सब-डिविजनल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक लड़की क्लास XI की छात्रा थी और कथित तौर पर घटना के समय टेलीविजन देख रही थी। बाद में, लड़की के चाचा ने भीम नगर पुलिस स्टेशन में UD का मामला दर्ज कराया, जिसमें मौत का कारण सीढ़ियों से गिरना बताया गया। हालांकि, डॉक्टरों ने कथित तौर पर पुलिस को मौत की संदिग्ध प्रकृति के बारे में बताया, जिसके बाद अधिकारी लड़की के घर पहुंचे और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा, जिसके दौरान गोली का पता चला।
पुलिस ने कहा, "पोस्टमॉर्टम के बाद मामला सामने आया," उन्होंने आगे कहा, "चूंकि लड़की का पिता एक बड़ा ठेकेदार है और उसका राजनीतिक प्रभाव भी है, इसलिए कोई भी उसके खिलाफ आगे नहीं आया है।"
