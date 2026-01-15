Crime News: पुलिस ने पकड़ी परिवार की ‘झूठी कहानी’, टीवी देख रही छात्रा के सीने में किसने उतारी गोली?

यह घटना मंगलवार शाम को भीम नगर पुलिस स्टेशन के तहत भीम नगर पंचायत में हुई। परिवार वाले लड़की को बीरपुर के सब-डिविजनल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक लड़की क्लास XI की छात्रा थी और कथित तौर पर घटना के समय टेलीविजन देख रही थी। बाद में, लड़की के चाचा ने भीम नगर पुलिस स्टेशन में UD का मामला दर्ज कराया, जिसमें मौत का कारण सीढ़ियों से गिरना बताया गया। हालांकि, डॉक्टरों ने कथित तौर पर पुलिस को मौत की संदिग्ध प्रकृति के बारे में बताया, जिसके बाद अधिकारी लड़की के घर पहुंचे और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा, जिसके दौरान गोली का पता चला।