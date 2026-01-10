Bihar News: लाश मिलते ही युद्ध का मैदान बना गांव, अगर पुलिस न पहुंचती तो जिंदा जल जाता आरोपी का परिवार

आरोपी का घर। फोटो-पत्रिका
Bihar News बिहार के गोपालगंज जिले के कटेया थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में 20 वर्षीय युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में खेत से शव मिलने के बाद लोग आक्रोशित हो गए। युवक की मौत सूचना पर एकत्रित हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने सड़क पर उतर गए और हंगामा करने लगे। मृतक की पहचान मोहनपुर निवासी कांग्रेस कुशवाहा के पुत्र अनिल कुशवाहा (20 वर्ष) के रूप में हुई है।
परिजनों का कहना है कि अनिल का गांव की ही एक युवती से पिछले कई माह से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। परिजनों का दावा है कि दोनों पहले मंदिर में शादी भी कर ली थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि लड़की और उसके परिवार वालों ने साजिश के तहत अनिल की हत्या कर साक्ष्य छुपाने के उदेश्य से शव को खेत में फेंक दिया। जैसे ही अनिल का शव बरामद हुआ, पूरे इलाके में तनाव फैल गया। आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों की भीड़ ने आरोपी परिवार के घर पर हमला बोल दिया। भीड़ इस कदर उग्र थी कि वे मरने-मारने पर उतारू हो गए।
घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत और सूझबूझ दिखाते हुए आरोपी परिवार के सदस्यों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और सुरक्षित थाने ले गई। अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती, तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी।फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इलाके में भारी तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग