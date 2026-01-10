Bihar News: लाश मिलते ही युद्ध का मैदान बना गांव, अगर पुलिस न पहुंचती तो जिंदा जल जाता आरोपी का परिवार

परिजनों का कहना है कि अनिल का गांव की ही एक युवती से पिछले कई माह से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। परिजनों का दावा है कि दोनों पहले मंदिर में शादी भी कर ली थी। ​परिजनों ने आरोप लगाया कि लड़की और उसके परिवार वालों ने साजिश के तहत अनिल की हत्या कर साक्ष्य छुपाने के उदेश्य से शव को खेत में फेंक दिया। ​जैसे ही अनिल का शव बरामद हुआ, पूरे इलाके में तनाव फैल गया। आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों की भीड़ ने आरोपी परिवार के घर पर हमला बोल दिया। भीड़ इस कदर उग्र थी कि वे मरने-मारने पर उतारू हो गए।