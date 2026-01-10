बांह कट गई, पर हिम्मत नहीं हारी… बंधुआ मजदूर बने बिहार के युवक की दास्तां, 150 किमी चलकर बचाई अपनी जान

पुलिस के अनुसार जांच के दौरान लड़के को तीन राज्यों में ले जाया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 10 पर भी पुलिस उसको लेकर गई। लेकिन, लड़के को कुछ भी स्पष्ट जानकारी नहीं रहने की वजह से पुलिस उसे लेकर कई जगहों पर घुमी। लेकिन, पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल रही थी। दिसंबर के पहले हफ़्ते में पुलिस को पहली सफलता उत्तरी दिल्ली में ISBT के पास यमुना नदी के पास मिली। लड़के ने पुलिस को बताया कि नदी का किनारा उसे जाना-पहचाना लगा। पूछताछ के दौरान, उसने पुलिस को यह भी बताया कि आरोपी की एक स्कूल जाने वाली बेटी है और उसका नाम भी बताया। अधिकारियों ने दिल्ली-NCR में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, जहां नदी बहती है, ताकि उसी नाम की लड़की का पता लगाया जा सके।