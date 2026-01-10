10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

पटना

बांह कट गई, पर हिम्मत नहीं हारी… बंधुआ मजदूर बने बिहार के युवक की दास्तां, 150 किमी चलकर बचाई अपनी जान

अनिल ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि लड़के को गैरकानूनी तरीके से रखा था, और कहा कि गलती की है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 10, 2026

AI जनरेटेड फोटो

AI जनरेटेड फोटो

बिहार के किशनगंज का रहने वाला नाबालिग लड़के से नौकरी और 10,000 रुपये महीने की सैलरी का लालच देकर जबरन काम काम करवाने का मामला सामने आया है। मशीन से चारा काटते समय जख्मी होने पर लड़का फार्म से अपनी कटी हुई बांह पकड़े हुए 150 किमी पैदल चलकर नूंह पहुंचा। जहां एक टीचर ने उसे बचाया और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने तीन राज्यों के सौ से ज़्यादा गांवों में चार महीने तक गहन जांच और टेक्निकल सर्विलांस,जिसमें स्थानीय लोगों से मिले इनपुट एकत्रित कर बहादुरगढ़ सरकारी रेलवे पुलिस ने हरियाणा में बच्चे से बंधुआ मज़दूरी करवाने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी पर हरियाणा में एक बच्चे से बंधुआ मज़दूरी करवाने का आरोप है।

बंधुआ मजदूर बने बिहार के युवक की दास्तां

यह लड़का पिछले साल अप्रैल में कुछ दोस्तों के साथ नौकरी की तलाश में बिहार से हरियाणा के बहादुरगढ़ आया था। पुलिस के अनुसार नौकरी नहीं मिलने पर जून तक उसके दोस्त ट्रेन से घर लौटने लगे थे, लेकिन लड़के के पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। इसकी वजह से वह हरियाणा में ही रूक गया और नौकरी की तलाश कर रहा था। इसी क्रम में कथित आरोपी ने उसे नौकरी और 10 हजार रूपया महीने की सैलरी देने का लालच देकर अपने साथ ले गया। लेकिन, वह उसे अपने साथ ले जाने के बाद उससे जमकर मजदूरी करवाता था। बदले में वो बच्चे को मजदूरी भी नहीं दिया करता था।

तीन राज्यों में हुई जांच

पुलिस के अनुसार जांच के दौरान लड़के को तीन राज्यों में ले जाया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 10 पर भी पुलिस उसको लेकर गई। लेकिन, लड़के को कुछ भी स्पष्ट जानकारी नहीं रहने की वजह से पुलिस उसे लेकर कई जगहों पर घुमी। लेकिन, पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल रही थी। दिसंबर के पहले हफ़्ते में पुलिस को पहली सफलता उत्तरी दिल्ली में ISBT के पास यमुना नदी के पास मिली। लड़के ने पुलिस को बताया कि नदी का किनारा उसे जाना-पहचाना लगा। पूछताछ के दौरान, उसने पुलिस को यह भी बताया कि आरोपी की एक स्कूल जाने वाली बेटी है और उसका नाम भी बताया। अधिकारियों ने दिल्ली-NCR में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, जहां नदी बहती है, ताकि उसी नाम की लड़की का पता लगाया जा सके।

ऐसे खुला राज

लेकिन पुलिस का यह प्रयास भी नाकाम रहा, लेकिन हमने हार नहीं मानी। यमुना के किनारे कई गांव वालों और गांव के मुखियाओं से बात करते रहे। पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए ग्रेटर नोएडा के मोतीपुर गांव पहुंची। आखिरकार पुलिस को यहां पर आरोपी अनिल मिला। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अनिल ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि लड़के को गैरकानूनी तरीके से रखा था, और कहा कि गलती की है। अनिल ने पुलिस के सामने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि खेत में मशीन से काम करते हुए हाथ का जो हिस्सा कटा हुआ हिस्सा था उसे यमुना में फेंक दिया था।

ये भी पढ़ें

Bihar News: जमुई में आधी रात को स्वर्ण व्यवसायी से 50 लाख की लूट, थाना से 20 मीटर को अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

10 Jan 2026 12:57 pm

Published on:

10 Jan 2026 12:56 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बांह कट गई, पर हिम्मत नहीं हारी… बंधुआ मजदूर बने बिहार के युवक की दास्तां, 150 किमी चलकर बचाई अपनी जान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.