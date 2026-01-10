Bihar News: जमुई में आधी रात को स्वर्ण व्यवसायी से 50 लाख की लूट, थाना से 20 मीटर को अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम

Bihar News: बिहार के जमुई में शुक्रवार की आधी रात को सात हथियारबंद अपराधियों ने थोक सोना व्यवसायी से करीब 50 लाख रुपये के आभूषण लूट कर फरार हो गए। यह घटना जमुई–मलयपुर मुख्य मार्ग स्थित आंजन नदी पुल के पास की है। अपराधियों ने मलयपुर थाना से महज 15 से 20 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया है। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने व्यवसायी के सिर पर हथियार के वट से हमला कर उन्हें जख्मी दिया और वहां से फरार हो गए। जख्मी सोना व्यवसायी की पहचान शहर के पुरानी बाजार निवासी विक्रम उर्फ विक्की सोनी के रूप में हुई है। विक्रम सोनी सोना-चांदी का थोक स्तर पर कारोबार करता है।