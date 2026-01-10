10 जनवरी 2026,

शनिवार

पटना

Bihar News: जमुई में आधी रात को स्वर्ण व्यवसायी से 50 लाख की लूट, थाना से 20 मीटर को अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम

Bihar News: बिहार के जमुई में हथियारबंद अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को जख्मी कर  50 लाख का आभूषण लूट कर फरार हो गए। 

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 10, 2026

स्वर्ण व्यवसायी इलाज कराते। फोटो-पत्रिका

Bihar News: बिहार के जमुई में शुक्रवार की आधी रात को सात हथियारबंद अपराधियों ने थोक सोना व्यवसायी से करीब 50 लाख रुपये के आभूषण लूट कर फरार हो गए। यह घटना जमुई–मलयपुर मुख्य मार्ग स्थित आंजन नदी पुल के पास की है। अपराधियों ने मलयपुर थाना से महज 15 से 20 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया है। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने व्यवसायी के सिर पर हथियार के वट से हमला कर उन्हें जख्मी दिया और वहां से फरार हो गए। जख्मी सोना व्यवसायी की पहचान शहर के पुरानी बाजार निवासी विक्रम उर्फ विक्की सोनी के रूप में हुई है। विक्रम सोनी सोना-चांदी का थोक स्तर पर कारोबार करता है।

50 लाख की लूट

यह घटना शुक्रवार की देर रात की है। एसपी विश्वजीत दयाल ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि व्यवसायी जमुई से कोलकाता के लिए जा रहे थे। स्टेशन आने के क्रम में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, कुछ सुराग मिलें है उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि व्यवसायी के कोलकाता जाने की सूचना अपराधियों तक थी। इसी कारण बाइक सवार तीन नकाबपोश बदमाशों ने उनका पीछा कर आंजन पुल के ठीक पहले ओवरटेक कर हथियार के बल पर पहले रोका और पैसे से भरा बैग छीनने का प्रयास करने लगे।

हथियार के बट से प्रहार कर किया जख्मी

व्यवसायी का इसका विरोध करने पर बदमाशों ने उनपर हथियार के बट से प्रहार कर जख्मी दिया, इसके बाद पैसा से भरा बैग लेकर फरार हो गए। अपराधियों के हमले से व्यवसायी का सिर फट गया और वो बुरी तरह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े। जख्मी व्यवसायी ने किसी तरह इसकी सूचना मलयपुर थाना को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल व्यवसायी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया। जहां उसका इलाज किया जा रहा है।

image

