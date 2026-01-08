रेलवे सहित 40 सरकारी विभागों के नाम पर फर्जीवाड़ा, ED की रेड में चौंकाने वाला खुलासा

ईडी को सूचना मिली थी कि एक गिरोह लंबे समय से बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी कर रहा था। शुरुआती जांच में यह घोटाला भारतीय रेल के नाम पर सामने आया था, लेकिन ईडी की विस्तृत जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि यह नेटवर्क 40 से अधिक सरकारी संगठनों और विभागों के नाम पर फर्जी नियुक्तियां दे रहा है। जिनमें वन विभाग, RRB (रेलवे भर्ती बोर्ड), इंडिया पोस्ट, आयकर विभाग, कुछ हाई कोर्ट, PWD, बिहार सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, राजस्थान सचिवालय और अन्य शामिल हैं।