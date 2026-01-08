8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

पटना

रेलवे सहित 40 सरकारी विभागों के नाम पर फर्जीवाड़ा, ED की रेड में चौंकाने वाला खुलासा

फर्जी सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे बड़े फर्जीवाड़े को लेकर गुरूवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पटना जोनल कार्यालय ने बिहार सहित देश भर के 15 ठिकानों पर छापेमारी की है।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 08, 2026

ED की छापेमारी (IANS)

सरकारी नौकरियों से जुड़े फर्जी जॉइनिंग लेटर स्कैम को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पटना जोनल कार्यालय ने गुरूवार को बिहार में मुजफ्फरपुर, मोतिहारी के साथ ही पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत देश भर में एक साथ 15 स्थानों पर छापे मारे हैं। ईडी के अधिकारियों के अनुसार यह तलाशी एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है, जो एक ऐसे स्कैम से जुड़ी है जिसमें सरकारी नौकरियों के लिए फर्जी जॉइनिंग लेटर भेजे गए थे।

फर्जी जॉइनिंग लेटर स्कैम

ईडी को सूचना मिली थी कि एक गिरोह लंबे समय से बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी कर रहा था। शुरुआती जांच में यह घोटाला भारतीय रेल के नाम पर सामने आया था, लेकिन ईडी की विस्तृत जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि यह नेटवर्क 40 से अधिक सरकारी संगठनों और विभागों के नाम पर फर्जी नियुक्तियां दे रहा है। जिनमें वन विभाग, RRB (रेलवे भर्ती बोर्ड), इंडिया पोस्ट, आयकर विभाग, कुछ हाई कोर्ट, PWD, बिहार सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, राजस्थान सचिवालय और अन्य शामिल हैं।

सरकारी नौकरी देने के नाम पर चल रहा था गिरोह

ED की रेड में पता चला कि गिरोह फर्जी ईमेल अकाउंट का इस्तेमाल करके सरकारी डोमेन की नकल करके फर्जी जॉइनिंग लेटर भेजता था। उम्मीदवारों का भरोसा जीतने के लिए, गिरोह ने कुछ पीड़ितों को 2-3 महीने की शुरुआती सैलरी भी दी, जिन्हें RPF (रेलवे सुरक्षा बल), रेलवे TTE (ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर) और टेक्नीशियन जैसे संगठनों में फर्जी तरीके से नौकरी दी गई थी।

 मनी लॉन्ड्रिंग की भी आशंका

ईडी को शुरूआती जांच में आशंका है कि यह घोटाला सिर्फ नौकरी के नाम ठगी का नहीं, बल्कि बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क भी हो सकता है। छापेमारी के दौरान बैंक खातों, डिजिटल उपकरणों, दस्तावेजों और लेन-देन से जुड़े अहम सबूत मिले हैं।

ये भी पढ़ें

तेज प्रताप NDA के नेताओं से क्यों बढ़ा रहे नजदीकी? समझिए लालू के लाल की दही चूड़ा पॉलिटिक्स
पटना
Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

08 Jan 2026 10:09 pm

Published on:

08 Jan 2026 10:08 pm

Hindi News / Bihar / Patna / रेलवे सहित 40 सरकारी विभागों के नाम पर फर्जीवाड़ा, ED की रेड में चौंकाने वाला खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.