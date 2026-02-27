प्रवचन देंगे तेज प्रताप यादव? रुद्राक्ष और लाल चोले में दिखा ‘संत’ अवतार, लोग बोले- प्रभु, अब कौन सा प्रोफेशन बचा?

Tej Pratap Yadav: कभी भगवान कृष्ण बनकर बांसुरी बजाते, कभी शिव के रूप में डमरू पकड़े, कभी किसान के भेष में खेत जोतते… लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव अक्सर अपने अनोखे अंदाज के लिए चर्चा में रहते हैं। लेकिन अब उनके नए लुक ने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। तेज प्रताप अब 'संत' बन गए हैं। लाल चोला, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर तिलक और जुबान पर हर हर महादेव, उनका यह लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसके मजे भी ले रहे हैं।