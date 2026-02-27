‘पिस्टल फंस गई वरना…’ दुल्हन को गोली मारने वाले आशिक ने कबूला जुर्म, यूपी से खरीदी बंदूक और पंजाब से रची साजिश

बक्सर के मल्लाह टोला में रहने वाले दीनबंधु (24) और आरती (22) सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर रहते हैं। पुलिस को दिए अपने बयान में आरोपी ने बताया कि वे बचपन में साथ खेलते थे, लेकिन जैसे ही आरती छह साल की हुई, उसके पिता ने उस पर रोक लगा दी। दीनबंधु ने पुलिस को बताया कि उसने 15 साल से आरती का चेहरा नहीं देखा था। 2024 में, जब उसने पहली बार आरती को सूट-सलवार पहने हुए जवान लड़की के तौर पर देखा, तो उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। लेकिन, आरती उसे सिर्फ एक पुराना दोस्त और पड़ोसी मानती थी।