पटना

‘पिस्टल फंस गई वरना…’ दुल्हन को गोली मारने वाले आशिक ने कबूला जुर्म, यूपी से खरीदी बंदूक और पंजाब से रची साजिश

Bihar News: एकतरफा प्यार में पागल एक प्रेमी ने जयमाला की रस्म के दौरान स्टेज पर दुल्हन को गोली मार दी। आरोपी दीनबंधु ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने 1,300 km दूर पंजाब में हत्या की साजिश रची थी और उत्तर प्रदेश से 32,000 में पिस्तौल खरीदी थी।

पटना

image

Anand Shekhar

Feb 27, 2026

दूल्हा और दुल्हन। फोटो सोशल मीडिया-फेसबुक

Bihar News: बिहार के बक्सर में एक शादी समारोह के दौरान चली गोली से पूरा इलाका दहल गया। लाल रंग के कपड़े पहने दुल्हन वरमाला स्टेज पर खड़ी थी, तभी भीड़ में से एक युवक अचानक आगे बढ़ा और ट्रिगर दबा दिया। अब इस सनसनीखेज घटना में गिरफ्तार आरोपी दीनबंधु (24) ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के सामने फूट-फूट कर रोते हुए उसने अपनी साजिश का खुलासा किया।

बचपन की दोस्ती और एकतरफा प्यार

बक्सर के मल्लाह टोला में रहने वाले दीनबंधु (24) और आरती (22) सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर रहते हैं। पुलिस को दिए अपने बयान में आरोपी ने बताया कि वे बचपन में साथ खेलते थे, लेकिन जैसे ही आरती छह साल की हुई, उसके पिता ने उस पर रोक लगा दी। दीनबंधु ने पुलिस को बताया कि उसने 15 साल से आरती का चेहरा नहीं देखा था। 2024 में, जब उसने पहली बार आरती को सूट-सलवार पहने हुए जवान लड़की के तौर पर देखा, तो उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। लेकिन, आरती उसे सिर्फ एक पुराना दोस्त और पड़ोसी मानती थी।

बीच सड़क पर आरती को किया प्रपोज

साल 2024 में ही दीनबंधु ने बीच सड़क पर आरती को प्रपोज किया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। दीनबंधु के मुताबिक, आरती के मना करने पर उसे लगा जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो और तभी से बदले का सिलसिला शुरू हो गया। मना करने के बाद, दीनबंधु का बर्ताव बदल गया। वह आरती का पीछा करने लगा और उसकी गतिविधि पर नजर रखने लगा। जब आरती ने अपने परिवार को बताया, तो दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ गया।

तुड़वा दी थी आरती की पहली शादी

लगभग एक साल पहले, जब आरती की शादी तय हुई, तो दीनबंधु दूल्हे के घर गया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिससे आरती की पहली सगाई टूट गई। इस हरकत से उसके पिता की बहुत बेइज्जती हुई और उन्होंने उसे काम करने के लिए पंजाब भेज दिया। लेकिन, वहां भी वह आरती को नहीं भूल पाया।

1300 किलोमीटर दूर रची साजिश

पुलिस के मुताबिक, जब अगस्त 2025 में आरती की दूसरी शादी तय हुई, तो पंजाब में रहने वाले दीनबंधु आपा खो बैठा। उसने 1,300 किलोमीटर दूर से ही मर्डर की साजिश रचनी शुरू कर दी। दीनबंधु ने बताया कि वह 20 फरवरी को पंजाब से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गहमर गांव गया। वहां उसने 32,000 रुपये में एक पिस्टल खरीदी। 22 फरवरी को वह चुपके से अपने गांव लौट आया। जहां वो अपने एक दोस्त के घर पर रहकर सही मौके का इंतजार करने लगा।

सीने में मारना चाहता था गोली, पेट में लगी

शादी के दिन, आरोपी मेहमानों की भीड़ में घुल-मिल गया और स्टेज के पास पहुंचा। लाल शादी के जोड़े में दुल्हन बनी आरती वहां खड़ी थी। जैसे ही वरमाला की रस्म खत्म हुई, दीनबंधु ने अपनी पिस्टल निकाली और ट्रिगर दबा दिया। उसने पुलिस को बताया, "दूल्हे ने जयमाला पहनाई, फिर आरती ने भी वरमाला डाली। उसी वक्त मैंने कट्टा निकाला और निशाना साधकर गोली चला दी। मैं उसे जान से मारना चाहता था। निशाना सीने पर था, लेकिन गोली पेट में लग गई। मैंने दूसरी गोली भी चलानी चाही, लेकिन वह पिस्टल में ही फंस गई, वरना वो वहीं मर जाती।

आरोपी ने सरेंडर किया

घटना के चौदह घंटे बाद, पुलिस के बढ़ते दबाव की वजह से आरोपी ने सरेंडर कर दिया। पूछताछ के दौरान, वह पुलिस के सामने कई बार रोया और कहा, "मैं उससे बहुत प्यार करता था… मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। जब मैंने सुना कि उसकी शादी तय हो गई है, तो मुझे लगा कि मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया है।"

बक्सर एसपी शुभम आर्य ने कहा कि आरोपी आरती को मारने की तैयारी करके आया था और घटना के बाद दूसरे राज्य भागने की योजना बना रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 307 (हत्या की कोशिश), आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। घायल आरती का इलाज चल रहा है।

27 Feb 2026 09:32 am

Hindi News / Bihar / Patna / ‘पिस्टल फंस गई वरना…’ दुल्हन को गोली मारने वाले आशिक ने कबूला जुर्म, यूपी से खरीदी बंदूक और पंजाब से रची साजिश

