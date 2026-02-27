होली पर घर जाने के लिए ट्रेन में नहीं मिल रही टिकट? बिहार सरकार ने की स्पेशल व्यवस्था, जानिए कितना करना होगा खर्च

Holi Special: होली और ईद के त्योहार पर अपने घर जाने वाले प्रवासी बिहारियों के लिए भारतीय रेलवे की ट्रेनों में लंबी वेटिंग और विमानों के बढ़ते किराए ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों से बिहार जाने वाली लगभग सभी ट्रेनों में टिकट मिलना नामुमकिन हो गया है। यात्रियों की इसी परेशानी को देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) ने कमर कस ली है और दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों से बिहार के प्रमुख शहरों के लिए 118 स्पेशल एसी बसों का परिचालन शुरू कर दिया है।