होली पर घर जाने के लिए ट्रेन में नहीं मिल रही टिकट? बिहार सरकार ने की स्पेशल व्यवस्था, जानिए कितना करना होगा खर्च

Holi Special: होली और ईद के त्योहार पर अपने घर जाने वाले प्रवासी बिहारियों के लिए भारतीय रेलवे की ट्रेनों में लंबी वेटिंग और विमानों के बढ़ते किराए ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों से बिहार जाने वाली लगभग सभी ट्रेनों में टिकट मिलना नामुमकिन हो गया है। यात्रियों की इसी परेशानी को देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) ने कमर कस ली है और दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों से बिहार के प्रमुख शहरों के लिए 118 स्पेशल एसी बसों का परिचालन शुरू कर दिया है।
होली के मौके पर दिल्ली, मुंबई, सूरत और बेंगलुरु से पटना, दरभंगा व मुजफ्फरपुर आने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 300 के पार पहुंच गई है। तत्काल टिकट भी पलक झपकते ही खत्म हो रहे हैं। वहीं, हवाई किराए की बात करें तो दिल्ली और मुंबई से पटना का टिकट सामान्य दिनों की तुलना में दोगुना महंगा बिक रहा है। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर पहुंचना एक बड़ी चुनौती बन गया है।
त्योहार पर यात्रियों को राहत देने के लिए बिहार सरकार ने 23 फरवरी से 23 मार्च तक एक महीने के लिए अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू की है। इसमें दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के रूट शामिल हैं। सरकार इन बसों के टिकट पर भारी सब्सिडी भी दे रही है, जिससे किराया प्राइवेट बसों की तुलना में काफी कम है।
|क्रम
|रूट
|एसी सीटर (₹)
|एसी स्लीपर (₹)
|1
|दरभंगा – दिल्ली
|1,190
|1,796
|2
|किशनगंज – दिल्ली
|1,494
|2,255
|3
|गया – दिल्ली
|1,158
|1,747
|4
|सीतामढ़ी – दिल्ली
|1,183
|1,785
|5
|शिवहर – दिल्ली
|1,170
|1,766
|6
|सुपौल – दिल्ली
|1,345
|2,030
|7
|सीवान – दिल्ली
|1,007
|1,520
|8
|मुजफ्फरपुर – दिल्ली
|1,121
|1,692
|9
|पटना – दिल्ली
|1,254
|1,893
|क्रम
|रूट
|एसी सीटर (₹)
|एसी स्लीपर (₹)
|1
|पूर्णिया – गुरुग्राम
|1,400
|2,112
|2
|पटना – अंबाला
|1,334
|2,013
|3
|पटना – गुरुग्राम
|1,093
|1,649
|4
|गया – अंबाला
|1,294
|1,953
|5
|गया – गुरुग्राम
|1,207
|1,822
|6
|अररिया – गुरुग्राम
|1,356
|2,046
|7
|मधुबनी – अंबाला
|1,434
|—
|8
|मधुबनी – गुरुग्राम
|1,223
|1,845
|9
|लऊखा – अंबाला
|1,207
|2,109
यात्री इन बसों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टिकट बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग BSRTC की आधिकारिक वेबसाइट bsrtc.bihar.gov.in पर होगी। वहीं, ऑफलाइन बुकिंग बस स्टैंड से की जा सकती है। इसके अलावा ऑन-स्पॉट बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए पेमेंट के लिए बसों में यूपीआई (UPI), डेबिट/क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग की सुविधा भी दी गई है।
पटना से दिल्ली के लिए बस सुबह 11:30 बजे गांधी मैदान बस स्टैंड से खुलती है। इसी तरह गयाजी से दिल्ली के लिए शाम 7:30 बजे बस खुलती है। मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए सुबह 11:20 बजे और दिल्ली से वापसी में बसें दोपहर 1:00 बजे से 2:20 बजे के बीच खुलती है।
