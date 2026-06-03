पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर गोलीबारी, सुरक्षाकर्मी घायल; CCTV में कैद हुए बदमाश

खान सर ने घटना के संबंध में बताया कि बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणाम में उनके कोचिंग संस्थान के बड़ी संख्या में छात्र सफल हुए थे। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के बाद सभी लोग घर लौट गए थे। इसी दौरान फायरिंग की सूचना मिली। उन्होंने कहा, "जब हम मौके पर पहुंचे तो पता चला कि सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है।" फायरिंग के कारणों के बारे में पूछे जाने पर खान सर ने कहा कि इस घटना के पीछे आसपास के कुछ कोचिंग संचालकों की भूमिका हो सकती है। उनका कहना था कि वे नहीं चाहते कि छात्रों को कम फीस में शिक्षा मिले और इसी वजह से वे नाराज थे। खान सर ने कहा कि हालिया परीक्षा परिणाम में उनके संस्थान के छात्रों की बड़ी सफलता के बाद उनका आक्रोश और बढ़ गया होगा। हालांकि, इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।