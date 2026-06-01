BPSC टीचर गुंजन ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पति दूसरी महिला पर लुटाते रहे पैसे, मैं पढ़ाई और परिवार संभालती रही

Bihar BPSC Teacher Affair Controversy:BPSC शिक्षिका गुंजन ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह उनका नहीं, बल्कि उनकी एक सहेली का अधिक ख्याल रखते थे। गुंजन के अनुसार, उनकी ब्यूटिशियन सहेली वर्ष 2020 में पहली बार उनके साथ उनके घर आई थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात उनके पति से हुई थी। इसके बाद उनके पति का उस महिला के प्रति लगाव बढ़ने लगा। गुंजन ने आरोप लगाया कि धीरे-धीरे उनके पति का ध्यान उनसे, अपने काम से और बच्चों से हटकर उनकी सहेली पर केंद्रित हो गया। वह जो भी कमाई करते थे, उसका बड़ा हिस्सा उसी महिला पर खर्च करने लगे। जबकि गुंजन के पति अमन कुमार ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी शिक्षिका बनते ही उन्हें छोड़ दिया, जबकि उन्होंने उसे पढ़ाने के लिए अपनी पैतृक जमीन तक बेच दी थी।