‘क्या अबला नारी बनकर मार खाती रहूं?’ पति को छोड़ने के आरोप पर बोलीं BPSC टीचर, कहा- मेरे लिए जमीन नहीं बेची

शिक्षिका का 10 साल का एक बेटा है, जो इस वक्त पिता के पास है। बच्चे को लेकर महिला ने कोर्ट और जनता से भावुक अपील की। उन्होंने कहा, 'मैं एक मां हूं, मैं अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती। वह बच्चा इस वक्त पूरी तरह अपने पिता के दबाव में बयान दे रहा है। मेरी प्रशासन और अदालत से गुहार है कि सिर्फ 5 दिनों के लिए बच्चा मुझे सौंप दिया जाए, फिर देखिए कि वह बच्चा किसके पक्ष में बयान देता है। मेरे पास पति द्वारा भेजी गई बेहद भद्दी-भद्दी गालियों के पुख्ता सबूत मौजूद हैं।'