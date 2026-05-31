राबड़ी देवी ने नहीं खाली किया आवास तो क्या करेगी सरकार? 15 दिन की मिली है अंतिम मोहलत

Rabri Devi bungalow controversy: पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला एक बार फिर बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया है। पिछले दो दशकों से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और लालू प्रसाद यादव के परिवार की राजनीति का केंद्र रहे इस बंगले को खाली करने का अल्टीमेटम मिल चुका है। भवन निर्माण विभाग द्वारा इस संबंध में अब तक तीन नोटिस जारी किए जा चुके हैं, इसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इस आवास को खाली करने से साफ इनकार कर दिया है। राबड़ी देवी ने कहा है कि वह बंगला नहीं खाली करेंगी, अगर वह (सम्राट चौधरी) चाहें तो सुरक्षा बल लाकर इसे जबरन खाली करवा लें।