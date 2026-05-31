सस्पेंड हुए IAS अभिलाषा और योगेश कौन? जिन्हें रिशु श्री ने दिया 22 लाख का यूरोप टूर और 9 लाख का गार्डन

BUIDCO के MD के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान, योगेश सागर पर तय नियमों को ताक पर रखकर ठेकेदार रिशु श्री के पार्टनर और करीबी सहयोगियों की ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को ब्लैकलिस्ट से हटाने के आरोप लगे, साथ ही उन पर टेंडर फिक्सिंग के भी आरोप लगे। ED की जांच में पता चला कि इस टेंडर फिक्सिंग के बदले ठेकेदार रिशु श्री ने IAS अधिकारी योगेश कुमार सागर और उनके आठ रिश्तेदारों की विदेश यात्रा का पूरा खर्च उठाया था। 22 जून 2024 से 30 जून 2024 के बीच योगेश सागर अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रिया के शहरों वियना, साल्ज़बर्ग और वोल्फगैंग की यात्रा पर गए। उनके ठहरने और हवाई किराए के लिए 21.92 लाख रुपये का पूरा भुगतान रिशु श्री की शेल कंपनियों के जरिए किया गया।