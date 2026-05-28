कभी था कबाड़ का ठेकेदार, आज पहनता है लाखों की घड़ियां; विदेश में IAS अफसरों की प्रॉपर्टी बनवाने वाले रिशु श्री पर SVU का एक्शन

सचिवालय में रिशु का खौफ और सम्मान किसी बड़े मंत्री जैसा था। स्थिति यह थी कि कुछ महत्वपूर्ण विभागों में हजारों करोड़ रुपये के सरकारी ठेकों की फाइलें रिशु श्री की हरी झंडी के बिना आगे नहीं बढ़ती थीं। साल 2018 में सुपौल के बीरपुर में 125 करोड़ रुपये की लागत से फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बनाने का टेंडर निकला। उस समय जल संसाधन विभाग के सचिव सीनियर आईएएस संजीव हंस थे। आरोप है कि रिशु ने संजीव हंस से साठगांठ कर टेंडर की शर्तों में ऐसा फेरबदल कराया कि ठेका उसकी मुरीद कंपनी सेवरोक्स कंस्ट्रक्शन को मिल गया। बाद में इस कंपनी ने रिशु के ही एक घरेलू स्टाफ की कंपनी मातृसेवा कंस्ट्रक्शन को सब-कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस पूरे खेल में रिशु को 8 से 10% का मोटा कमीशन मिला।