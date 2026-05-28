नीतीश कुमार से मिले छात्र नेता दिलीप कुमार, पूर्व सीएम से पहली मुलाकात में क्या हुई बात?

पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मिले छात्र नेता दिलीप कुमार व अन्य
BPSC TRE 4: बिहार में शिक्षक भर्ती (TRE-4) के विज्ञापन और नियमों को लेकर उम्मीदवारों का विरोध लगातार जारी है। इसी बीच आज (गुरुवार) को छात्र आंदोलन का एक जाना-माना चेहराछात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में उम्मीदवारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पटना स्थित पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान, छात्रों ने पूर्व मुख्यमंत्री के साथ शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर चर्चा की और इस बात का जिक्र किया कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान शिक्षकों की भर्ती लगातार की जा रही थी।
पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि यह मुलाकात बेहद गरिमामय और सकारात्मक माहौल में हुई। प्रतिनिधिमंडल ने सबसे पहले नीतीश कुमार के प्रति उन कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया जो उन्होंने बिहार के विकास, युवाओं के रोजगार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान किए थे।
दिलीप कुमार ने कहा, 'नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार के युवाओं और महिलाओं के लिए जो योजनाएं लागू की और सबसे बढ़कर सरकारी नौकरियों में महिलाओं को जो आरक्षण दिया, वह ऐतिहासिक है। इसके साथ ही उनके कार्यकाल में जिस बड़े पैमाने पर सरकारी वैकेंसियां निकाली गईं, उसके लिए हम सभी छात्रों और युवाओं की तरफ से उनके प्रति आभार प्रकट करने गए थे।'
आभार व्यक्त करने के बाद, छात्र प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री के सामने शिक्षक भर्ती को लेकर अपनी चिंताएं और मांगें रखीं। दिलीप कुमार ने नीतीश कुमार को याद दिलाया कि मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने स्वयं विभिन्न सार्वजनिक मंचों से TRE-4 भर्ती विज्ञापन के बारे में लगातार बात की थी। छात्रों की ओर से, पूर्व मुख्यमंत्री के सामने मुख्य रूप से तीन प्रमुख मांगें रखी गईं।
पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्रों की इन मांगों को बड़े ध्यान और गंभीरता से सुना। दिलीप कुमार के अनुसार, छात्रों के प्रति नीतीश कुमार का रवैया बेहद सहयोगात्मक था। प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन देते हुए, नीतीश कुमार ने कहा कि वे शिक्षक भर्ती विज्ञापन और छात्रों से जुड़े अन्य सभी मुद्दों के संबंध में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करेंगे और वादा किया कि उन्हें हल करने के लिए सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी छात्रों की मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिससे उम्मीदवारों के बीच आशा की एक नई किरण जगी।
इस मुलाकात को लेकर अपना अनुभव साझा करते हुए दिलीप कुमार ने कहा, 'जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर थे, तब मैंने छात्रों के मुद्दों के संबंध में उनसे मिलने के कई प्रयास किए थे। हालांकि विभिन्न कारणों से, उस समय मेरी वह इच्छा पूरी नहीं हो सकी थी। आज पहली बार मुझे उनके साथ बैठकर आमने-सामने बात करने का अवसर मिला और यह बैठक वास्तव में अद्भुत थी।'
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