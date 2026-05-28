नीतीश कुमार से मिले छात्र नेता दिलीप कुमार, पूर्व सीएम से पहली मुलाकात में क्या हुई बात?

पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्रों की इन मांगों को बड़े ध्यान और गंभीरता से सुना। दिलीप कुमार के अनुसार, छात्रों के प्रति नीतीश कुमार का रवैया बेहद सहयोगात्मक था। प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन देते हुए, नीतीश कुमार ने कहा कि वे शिक्षक भर्ती विज्ञापन और छात्रों से जुड़े अन्य सभी मुद्दों के संबंध में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करेंगे और वादा किया कि उन्हें हल करने के लिए सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी छात्रों की मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिससे उम्मीदवारों के बीच आशा की एक नई किरण जगी।