पिता ने 13 साल के बेटे को गर्म बालू पर सुलाया, धूप में खड़ा कर लाठियों से पीटा; फिर हत्या कर नदी किनारे दफनाया

जानकारी के अनुसार, स्थानीय ग्रामीणों को रेत घाट पर शव दफनाए जाने की भनक लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने बिना किसी देरी के तत्काल पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना पर कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस टीम तुरंत हरकत में आ गई। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लड़के के शव को निकालने के लिए रेत की खुदाई की गई और फिर शव को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घर से नदी तक शव को ले जाने के लिए एक मोटरसाइकिल और एक स्कॉर्पियो SUV का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस अब इन दोनों वाहनों को जब्त करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।