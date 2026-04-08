रात भर खोजते रहे माता-पिता, सुबह तालाब में मिली मासूमों की लाश; घर से खेलने निकले थे वैष्णवी और रंजन

जानकारी के अनुसार, मूल रूप से नालंदा जिला के रहने वाले विक्की सिंह पिछले कई सालों से अपने ससुराल बरछीवीर गांव में रह रहे थे और आइसक्रीम तथा गोलगप्पे बेचकर अपने परिवार का गुजारा करते थे। मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे उनके दोनों बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे। खेलते-खेलते दोनों बच्चे गांव के उत्तर दिशा में स्थित पानी से भरे एक गड्ढे की ओर चले गए। आशंका है कि खेलते समय छोटा भाई रंजन पहले फिसल गया, उसकी बड़ी बहन वैष्णवी ने शायद उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ा होगा, लेकिन पानी की गहराई के कारण कुछ ही सेकंड में दोनों पानी में समा गए।