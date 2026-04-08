‘बॉयफ्रेंड को फोन करो और अभी बुलाओ…’ प्रेमिका से कॉल करवाकर छात्र को बुलाया घर, फिर रस्सी से घोंट दिया गला

अब तक की जांच से जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक सोमवार शाम जब लड़की लौटी, तो उसके घर में हंगामा मच गया। गुस्से से तमतमाए भाई और पिता ने लड़की को पकड़ लिया। अपनी बहन को धमकाते हुए भाई ने उससे कहा, 'मना करने के बावजूद तुम उससे मिलने क्यों गई थी? अपने बॉयफ्रेंड को अभी फोन करो और उसे घर बुलाओ।' डरी-सहमी लड़की ने अपने परिवार के दबाव में आकर विशाल को फोन किया और उससे मिलने के बहाने उसे अपने घर के पास बुला लिया। अपनी गर्लफ्रेंड की बात मानकर विशाल रात करीब 10:00 बजे अपने घर से निकल पड़ा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है।