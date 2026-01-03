Begusarai News: बिहार के लाल बने लद्दाख के डीजीपी, मुकेश के गांव में खुशी का माहौल

मुकेश सिंह बने लद्दाख के नए डीजीपी । फोटो- सोशल साइट
Begusarai News बिहार के बेगूसराय के रहने वाले मुकेश सिंह को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। मुकेश 1996 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। उनके चाचा अजय कुमार उर्फ सुदामा बाबू ने बताया कि मुकेश अपनी काबिलियत और मेहनत से आगे बढ़े हैं। पिता स्व. उपेंद्र प्रसाद सिंह बोकारो स्टील प्लांट में इंजीनियर थे, माता प्लस टू की शिक्षिका थीं। मुकेश की प्रारंभिक शिक्षा बोकारो में हुई थी। उनकी नियुक्ति से पैतृक गांव मंझौल में खुशी है।
मुकेश सिंह ने केजी से 10वीं तक की पढ़ाई बोकारो के सेंट जेवियर स्कूल से और इंटरमीडिएट आरके पुरम दिल्ली से किया। इसके बाद वे आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की। दो साल बोकारो स्टील प्लांट में काम करने के बाद 1996 में आईपीएस ज्वाइन किया। गृह कैडर जम्मू-कश्मीर रहा, पहली पोस्टिंग पुंछ में हुई। डीजीपी बनने से पहले आईटीबीपी में अपर महानिदेशक थे।
मुकेश सिंह अपनी सेवा के दौरान दो बार राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। मुकेश के गांव मंझौल समेत पूरा जिला गौरवान्वित है, लोगों में उत्साह है।
