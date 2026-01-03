Begusarai News: बिहार के लाल बने लद्दाख के डीजीपी, मुकेश के गांव में खुशी का माहौल

Begusarai News बिहार के बेगूसराय के रहने वाले मुकेश सिंह को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। मुकेश 1996 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। उनके चाचा अजय कुमार उर्फ सुदामा बाबू ने बताया कि मुकेश अपनी काबिलियत और मेहनत से आगे बढ़े हैं। पिता स्व. उपेंद्र प्रसाद सिंह बोकारो स्टील प्लांट में इंजीनियर थे, माता प्लस टू की शिक्षिका थीं। मुकेश की प्रारंभिक शिक्षा बोकारो में हुई थी। उनकी नियुक्ति से पैतृक गांव मंझौल में खुशी है।