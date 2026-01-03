3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेगूसराय

Begusarai News: बिहार के लाल बने लद्दाख के डीजीपी, मुकेश के गांव में खुशी का माहौल

Begusarai News: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1996 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी मुकेश सिंह को लद्दाख का नया डीजीपी नियुक्त किया है। मुकेश सिंह बिहार के बेगूसराय जिले के मंझौल गांव के रहने वाले हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

बेगूसराय

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 03, 2026

मुकेश सिंह बने लद्दाख के नए डीजीपी । फोटो- सोशल साइट

Begusarai News बिहार के बेगूसराय के रहने वाले मुकेश सिंह को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। मुकेश 1996 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। उनके चाचा अजय कुमार उर्फ सुदामा बाबू ने बताया कि मुकेश अपनी काबिलियत और मेहनत से आगे बढ़े हैं। पिता स्व. उपेंद्र प्रसाद सिंह बोकारो स्टील प्लांट में इंजीनियर थे, माता प्लस टू की शिक्षिका थीं। मुकेश की प्रारंभिक शिक्षा बोकारो में हुई थी। उनकी नियुक्ति से पैतृक गांव मंझौल में खुशी है।

आईटीबीपी में अपर महानिदेशक के पद पर थे

मुकेश सिंह ने केजी से 10वीं तक की पढ़ाई बोकारो के सेंट जेवियर स्कूल से और इंटरमीडिएट आरके पुरम दिल्ली से किया। इसके बाद वे आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की। दो साल बोकारो स्टील प्लांट में काम करने के बाद 1996 में आईपीएस ज्वाइन किया। गृह कैडर जम्मू-कश्मीर रहा, पहली पोस्टिंग पुंछ में हुई। डीजीपी बनने से पहले आईटीबीपी में अपर महानिदेशक थे।

मिल चुका है वीरता पुरस्कार

मुकेश सिंह अपनी सेवा के दौरान दो बार राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। मुकेश के गांव मंझौल समेत पूरा जिला गौरवान्वित है, लोगों में उत्साह है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

03 Jan 2026 11:48 pm

Hindi News / Bihar / Begusarai / Begusarai News: बिहार के लाल बने लद्दाख के डीजीपी, मुकेश के गांव में खुशी का माहौल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

बेगूसराय

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.