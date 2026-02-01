1 फ़रवरी 2026,

बेगूसराय

लव अफेयर में नर्सिंग छात्र की हत्या, गर्लफ्रेंड को तलाश रही पुलिस, कॉल डिटेल्स से खुलेगा राज

Bihar News: बेगूसराय में एक नर्सिंग के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। किसी का फोन आने के बाद छात्र घर से निकला था और फिर वापस नहीं लौटा। पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल से मामले की छानबीन में जुटी है और गर्लफ्रेंड की तलाश कर रही है। 

बेगूसराय

image

Anand Shekhar

Feb 01, 2026

bihar news

सांकेतिक तस्वीर

Bihar News:बिहार के बेगूसराय जिले में नूरुल्लाहपुर-मोहनपुर सीमा पर बदमाशों ने एक 20 साल के नर्सिंग छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज अपराध से पूरे इलाके में डर का माहौल है। मृतक की पहचान वार्ड नंबर 5, बारा गांव के रहने वाले योगेंद्र पासवान के छोटे बेटे प्रियांशु राज उर्फ ​​बादल के रूप में हुई है। वह दरभंगा के एक कॉलेज में बीएससी नर्सिंग का छात्र था।

खबर मिलते ही परिवार सदमे में आ गया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की। शुरुआती जांच में हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग को एक संभावित कारण माना जा रहा है, हालांकि पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

परीक्षा देकर लौटा, फिर कॉल आने के बाद घर से निकला

परिवार के मुताबिक, प्रियांशु शनिवार शाम को परीक्षा देकर पटना से घर लौटा था। घर लौटने के कुछ घंटे बाद, उसे एक फोन आया और वह अपनी मोटरसाइकिल से निकल गया। जब वह देर रात तक घर नहीं लौटा, तो परिवार चिंतित हो गया, लेकिन किसी को भी किसी अनहोनी का शक नहीं हुआ। रविवार सुबह, ग्रामीणों को नूरुल्लाहपुर-मोहनपुर ग्रामीण मुख्य सड़क पर एक युवक का शव और पास में खड़ी उसकी मोटरसाइकिल मिली। सूचना मिलने पर परिवार और पुलिस मौके पर पहुंचे, जहां शव की पहचान प्रियांशु के रूप में हुई।

सिर पर पिटाई और गोली लगने के निशान

पुलिस के मुताबिक, मृतक के सिर पर चोट के निशान थे और साथ ही गोली के भी साफ निशान मिले हैं। यानि कि युवक पर पहले हमला किया गया और उसकी पिटाई की गई। इसके बाद उसे गोली मारी गई। पुलिस ने घटनास्थल से तीन खाली कारतूस बरामद किए हैं।

मक्के के खेत से मोबाइल फोन बरामद

वारदात की जगह पर तलाशी लेने के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक मक्के के खेत से मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद किया है। मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है और फोरेंसिक जांच की जा रही है। पुलिस का मानना ​​है कि कॉल डिटेल्स, चैट लॉग और लोकेशन डेटा से हत्या के मकसद का पता लगाने और दोषियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है।

गर्लफ्रेंड की तलाश

घटना के बाद, स्थानीय लोगों में चर्चा शुरू हो गई है कि प्रियांशु की हत्या प्रेम प्रसंग के कारण हुई है। पुलिस इस एंगल पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मृतक की गर्लफ्रेंड की पहचान हो गई है और उसकी तलाश जारी है। उन्हें उम्मीद है कि उससे पूछताछ के बाद कई अहम सुराग मिलेंगे।

सीनियर अधिकारियों ने जांच संभाली

हत्या की खबर मिलते ही, पुलिस अधीक्षक मनीष सहित अन्य सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्राइम सीन का मुआयना किया, परिवार वालों से बात की और स्थानीय पुलिस को गहन जांच करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने बताया कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और वैज्ञानिक तरीकों से सबूत इकट्ठा कर रही है।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ होने की उम्मीद है कि कितनी गोलियां चलाई गईं और मौत की असली वजह क्या थी। मौत चोट लगने की वजह से हुई या गोली लगने की वजह से। परिवार वालों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं।

पुलिस का कहना है कि मोबाइल के कॉल डिटेल्स, टेक्निकल सबूत एवं सीधे और अप्रत्यक्ष गवाहों के आधार पर हत्या का मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। फिलहाल, पुलिस प्रेम प्रसंग, पुरानी दुश्मनी और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

Bihar news

