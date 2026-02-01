लव अफेयर में नर्सिंग छात्र की हत्या, गर्लफ्रेंड को तलाश रही पुलिस, कॉल डिटेल्स से खुलेगा राज

परिवार के मुताबिक, प्रियांशु शनिवार शाम को परीक्षा देकर पटना से घर लौटा था। घर लौटने के कुछ घंटे बाद, उसे एक फोन आया और वह अपनी मोटरसाइकिल से निकल गया। जब वह देर रात तक घर नहीं लौटा, तो परिवार चिंतित हो गया, लेकिन किसी को भी किसी अनहोनी का शक नहीं हुआ। रविवार सुबह, ग्रामीणों को नूरुल्लाहपुर-मोहनपुर ग्रामीण मुख्य सड़क पर एक युवक का शव और पास में खड़ी उसकी मोटरसाइकिल मिली। सूचना मिलने पर परिवार और पुलिस मौके पर पहुंचे, जहां शव की पहचान प्रियांशु के रूप में हुई।