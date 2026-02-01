‘पुराने सामान पर नया लेबल…’ रोहिणी आचार्य का बजट 2026 पर तंज, कहा- रोजगार का कोई रोडमैप नहीं

सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाया कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी कैसे होगी, इस पर बजट में कोई स्पष्ट दिशा नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देने की बातें जरूर की गई हैं, लेकिन देश की शिक्षित और गैर-शिक्षित युवा आबादी के लिए वास्तविक रोजगार कैसे पैदा होंगे, बजट में इसे लेकर कुछ भी साफ नहीं किया गया है।