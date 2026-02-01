1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘पुराने सामान पर नया लेबल…’ रोहिणी आचार्य का बजट 2026 पर तंज, कहा- रोजगार का कोई रोडमैप नहीं

Union Budget 2026: केन्द्रीय बजट 2026 पर रोहिणी आचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बिहार की जनता के साथ 'छलावा' करार दिया है। उन्होंने बजट को पुराने सामान पर नया लेबल बताया है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Feb 01, 2026

union budget 2026

रोहिणी आचार्य (rohini acharya FB)

Union Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 को लेकर विपक्षी दलों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बजट को “पुराने सामान को नए डिब्बे में नए लेबल के साथ परोसने जैसा” बताया और कहा कि इसमें रोजगार सृजन का कोई ठोस रोडमैप नजर नहीं आता।

प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने पर कोई स्पष्टता नहीं

सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाया कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी कैसे होगी, इस पर बजट में कोई स्पष्ट दिशा नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देने की बातें जरूर की गई हैं, लेकिन देश की शिक्षित और गैर-शिक्षित युवा आबादी के लिए वास्तविक रोजगार कैसे पैदा होंगे, बजट में इसे लेकर कुछ भी साफ नहीं किया गया है।

जॉब क्रिएशन पर बजट खामोश

रोहिणी आचर्या ने कहा कि देश के सबसे गंभीर मुद्दे रोजगार पर बजट में कोई ठोस रोडमैप सामने नहीं आया। युवाओं के लिए किन-किन सेक्टरों में और किस तरह से नौकरी के अवसर पैदा किए जाएंगे, इस पर बजट में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया और यह निराशाजनक है।

बिहार की पुरानी मांगें फिर नजरअंदाज

रोहिणी आचार्य ने बिहार के संदर्भ में बाढ़ प्रबंधन, बाढ़ की रोकथाम, बाढ़ के बाद पुनर्वास और सिंचाई संसाधनों के निर्माण एवं विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि इन पुरानी और बेहद जरूरी मांगों के लिए बजट में कोई ठोस प्रावधान न होना बिहार के लिए निराशाजनक है।

राजद प्रवक्ता कंचना यादव का हमला

वहीं, राजद की प्रवक्ता कंचना यादव ने भी बजट 2026 को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में बिहार पूरी तरह गायब है। उनका आरोप था कि जब बिहार में चुनाव होते हैं, तब बजट में राज्य का नाम लिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ।

बजट भाषण चुनाव के लिए होता है

कंचना यादव ने कहा कि भाजपा का बजट भाषण काम या आम जनता के लिए नहीं, बल्कि चुनाव के लिए होता है। उन्होंने दावा किया कि बजट के बाद शेयर बाजार में गिरावट आई, जो इस बात का संकेत है कि बजट जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा।

साड़ी को लेकर भी किया तंज

राजद प्रवक्ता ने तंज कसते हुए कहा कि 2025 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिथिला की साड़ी पहनी थी क्योंकि बिहार में चुनाव थे, जबकि 2026 के बजट में कांजीवरम साड़ी पहनी गई क्योंकि अगला चुनाव तमिलनाडु में है। उन्होंने कहा कि बस यही एनडीए सरकार का बजट है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं मिलेगा।

ये भी पढ़ें

Union Budget 2026: पटना में जहाजों की मरम्मत के लिए बनेगा इकोसिस्टम, बजट में बिहार को क्या मिला?
पटना
Finance Minister Nirmala Sitharaman

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Budget 2026

Published on:

01 Feb 2026 02:41 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘पुराने सामान पर नया लेबल…’ रोहिणी आचार्य का बजट 2026 पर तंज, कहा- रोजगार का कोई रोडमैप नहीं
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Budget 2026

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.