Union Budget 2026: पटना में जहाजों की मरम्मत के लिए बनेगा इकोसिस्टम, बजट में बिहार को क्या मिला?

बजट में इनलैंड जल परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी विकल्प के रूप में बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इसके तहत, इनलैंड वॉटरवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पटना और वाराणसी को डेवलप किया जाएगा। इससे गंगा के साथ-साथ गंडक, कोसी, घाघरा, सोन और पुनपुन नदियों के किनारे जलमार्गों को डेवलप करने में मदद मिलेगी। जलमार्गों के इस्तेमाल के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे, ताकि स्थानीय युवाओं को इस सेक्टर में रोजगार मिल सके।