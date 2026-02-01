Union Budget 2026: पटना में जहाजों की मरम्मत के लिए बनेगा इकोसिस्टम, बजट में बिहार को क्या मिला?

वित्त मंत्री निर्मला सितारमण (फोटो- एएनआई)
Union Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026 पेश किया। अपने 9वें बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने बिहार के लिए भी घोषणाएं कीं। बजट में पटना में एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम डेवलप करने की घोषणा की गई, जिससे इनलैंड वॉटरवेज मजबूत होंगे और लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी।
अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि इनलैंड वॉटरवेज को मजबूत करने के लिए पटना और वाराणसी में एक डेडिकेटेड शिप रिपेयर इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। इससे जलमार्गों पर चलने वाले जहाजों और कार्गो वेसल्स के लिए लोकल रिपेयर, मेंटेनेंस और टेक्निकल सर्विस मिलेंगी। इससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे।
बजट में इनलैंड जल परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी विकल्प के रूप में बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इसके तहत, इनलैंड वॉटरवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पटना और वाराणसी को डेवलप किया जाएगा। इससे गंगा के साथ-साथ गंडक, कोसी, घाघरा, सोन और पुनपुन नदियों के किनारे जलमार्गों को डेवलप करने में मदद मिलेगी। जलमार्गों के इस्तेमाल के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे, ताकि स्थानीय युवाओं को इस सेक्टर में रोजगार मिल सके।
केंद्र सरकार ने अगले पांच सालों में देश भर में 20 नए जलमार्ग शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इसकी शुरुआत ओडिशा में नेशनल वॉटरवे-5 से होगी, जो तलचर, अंगुल और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को पारादीप और धामरा बंदरगाहों से जोड़ेगा। इससे बिहार को भी अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा, क्योंकि इससे पूर्वी भारत में लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई मज़बूत होगी।
बजट 2026 में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई। इनमें से वाराणसी और सिलीगुड़ी के बीच प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को खास तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उम्मीद है कि यह कॉरिडोर बिहार से होकर गुजरेगा, जिससे राज्य की रेल कनेक्टिविटी और व्यापार गतिविधियों को सीधा फायदा होगा।
