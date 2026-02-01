1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Union Budget 2026: टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगी नई ता​कत, वित्त मंत्री ने घोषित की नई स्कीमें

Textile Schemes Budget 2026: बजट 2026 में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, हैंडलूम, खादी, स्किलिंग और मेगा पार्क की घोषणा की गई है। इसमें रोजगार, निर्यात और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Feb 01, 2026

textile schemes union budget 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

Union Budget Textile Schemes 2026: लोकसभा में आज बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक दिशा को रेखांकित करते हुए कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने श्रम प्रधान टेक्सटाइल क्षेत्र को रोजगार, निर्यात और आत्मनिर्भरता से जोड़ने पर जोर दिया। बजट भाषण में उन्होंने टेक्सटाइल उद्योग के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का ऐलान किया, जिसका उद्देश्य पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के टेक्सटाइल सेक्टर को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।

इन स्कीमों की हुई घोषणा

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित पैकेज के तहत पांच उप भाग होंगे।

  1. नेशनल फाइबर स्कीम
  2. टेक्सटाइल विस्तार और रोजगार स्कीम
  3. नेशनल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम
  4. टेक्स इको इनिशिएटिव
  5. समर्थ 2.0

पहला नेशनल फाइबर स्कीम है, जिसका लक्ष्य प्राकृतिक फाइबर, हस्तनिर्मित फाइबर और न्यू एज फाइबर में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। दूसरा टेक्सटाइल विस्तार और रोजगार स्कीम है, जिसके तहत पारंपरिक टेक्सटाइल क्लस्टर को आधुनिक मशीनरी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और कॉमन टेस्टिंग व सर्टिफिकेशन सेंटर्स के लिए कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बनेंगे।

हैंडलूम, हस्तशिल्प और स्किल पर फोकस

तीसरा प्रमुख हिस्सा नेशनल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम है, जिसके जरिए मौजूदा योजनाओं को एकीकृत कर बुनकरों और कारीगरों को लंबे समय तक सहयोग दिया जाएगा। इसके साथ टेक्स इको इनिशिएटिव शुरू करने का प्रस्ताव है, जो ग्लोबली प्रतिस्पर्धी और सस्टेनेबल टेक्सटाइल व अपैरल को बढ़ावा देगा। इसके अलावा समर्थ 2.0 के माध्यम से इंडस्ट्री और अकादमिक संस्थानों के सहयोग से टेक्सटाइल स्किलिंग इकोसिस्टम को आधुनिक बनाया जाएगा।

मेगा पार्क, ग्राम स्वराज और ग्लोबल लक्ष्य

वित्त मंत्री ने चैलेंज मोड में मेगा हैंड टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा, जो टेक्निकल टेक्सटाइल में वैल्यू एडिशन पर फोकस करेंगे। साथ ही महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव की शुरुआत की जाएगी, जिससे खादी, हैंडलूम और हस्तशिल्प को मजबूती मिलेगी। यह योजना ग्लोबल मार्केट लिंकेज, ब्रांडिंग, ट्रेनिंग, स्किलिंग और क्वालिटी प्रोसेस को सरल बनाएगी। इसका लाभ बुनकरों, ग्रामीण उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को मिलेगा।

ये भी पढ़ें

Union Budget 2026: चार राज्यों को मिली बड़ी सौगात, बनेंगे नए माइनिंग कॉरिडोर
कारोबार
Union Budget 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Budget 2026

Published on:

01 Feb 2026 12:06 pm

Hindi News / Business / Union Budget 2026: टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगी नई ता​कत, वित्त मंत्री ने घोषित की नई स्कीमें
Story Loader

पत्रिका लाइव अपडेट

Union Budget 2026 Live: बजट के बाद धड़ाम हुआ शेयर बाजार, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, जानें बजट की बड़ी बातें

Union Budget 2026 Live Updates
कारोबार

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Budget 2026

Union Budget 2026: अनेक क्षेत्रों के TCS और TDS में बड़ी राहत, इनकम टैक्स में मिलेंगी ये छूटें

income tax union budget 2026
कारोबार

Union Budget 2026: टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी ख़बर, सरकार ने ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाई

nirmala sitharaman
कारोबार

बजट 2026: एनआरआई को झटका, अब भारत में छोटा घर खरीदना होगा मुश्किल

Union Budget 2026 Live Updates
राष्ट्रीय

Union Budget 2026 Medical Sector: आपके शहर में भी खुलेगा AIIMS? जानिए किन 3 जगहों की चमकने वाली है किस्मत!

union budget 2026
स्वास्थ्य

Union Budget 2026: बजट में महिलाओं को मिला बड़ा तोहफा, 10,000 करोड़ के फंड की घोषणा

Union Budget 2026 announcement for women
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.