Crypto Investment: ईरान-इजराइल युद्ध के बीच चमका बिटकॉइन, दिया सोने-चांदी से भी ज्यादा रिटर्न

अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक आर्थिक बाजार में हलचल मची हुई है। 28 फरवरी से शुरू हुआ यह संघर्ष अब 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है और दुनिया भर के बाजारों पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। इस बीच सबसे बड़ा बदलाव निवेश के तरीके में देखने को मिला है। युद्ध के दौरान क्रिप्टोकरेंसी बाजार में जोरदार तेजी आई है, जबकि सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोना और चांदी में गिरावट दर्ज की गई है।