SBI ने टियर-2 बॉन्ड्स जारी कर जुटाए 6,051 करोड़ रुपये, उछल गया शेयर

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने हाल ही में टियर-2 बॉन्ड जारी कर 6,051 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई है। इस कदम के बाद से ही बाजार में इसकी स्थिति पर चर्चा शुरु हो गई है। इस बीच, SBI के शेयर प्राइस में हलचल देखी जा रही है, जो निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण संकेत दे रही है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का शेयर वर्तमान में BSE और NSE दोनों एक्सचेंज पर सक्रिय ट्रेडिंग में है। हाल के सत्रों में स्टॉक में हल्का उतार-चढ़ाव देखा गया, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड स्थिर बना हुआ है। मंगलवार को एसबीआई के शेयर मामूली गिरावट के साथ बंद हुए और 1,063 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार समाप्त किया था।
एसबीआई ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने बेसल III मानकों के तहत टियर-2 बॉन्ड जारी कर 6051 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इस इश्यू पर 7.05 प्रतिशत कूपन रेट तय किया गया है, जो निवेशकों के लिए आकर्षक माना जा रहा है।
इस बॉन्ड इश्यू को बाजार से शानदार प्रतिक्रिया मिली, जहां कुल बोली बेस इश्यू साइज 5000 करोड़ के मुकाबले लगभग दो गुना रही। कुल 47 बोलियां प्राप्त हुईं, जिनमें प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड और बैंकों जैसे संस्थागत निवेशकों की भागीदारी रही।
एसबीआई के चेयरमैन सीएस सेट्टी ने कहा कि विविध निवेशकों की भागीदारी बैंक पर विश्वास को दर्शाती है। यह बॉन्ड 10 साल की अवधि के लिए जारी किया गया है, जिसमें 5 साल बाद कॉल ऑप्शन की सुविधा दी गई है। इन बॉन्ड्स को क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा AAA रेटिंग दी गई है, जो स्थिर आउटलुक को दर्शाती है। इससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है।
वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में एसबीआई ने 21028 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड स्टैंडअलोन मुनाफा दर्ज किया, जो साल दर साल 24 प्रतिशत अधिक है। नेट इंटरेस्ट इनकम 9.04 प्रतिशत बढ़कर 45190 करोड़ रुपये हो गई, जबकि लोन ग्रोथ 15.14 प्रतिशत रही। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में मामूली गिरावट देखी गई।
शेयर प्रदर्शन की बात करें तो हाल में दबाव के बावजूद स्टॉक ने लंबी अवधि में मजबूत रिटर्न दिए हैं। पिछले एक महीने में करीब 13 प्रतिशत गिरावट आई है, लेकिन छह महीने में 24 प्रतिशत और एक साल में 44 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है।
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