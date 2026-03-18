SBI ने टियर-2 बॉन्ड्स जारी कर जुटाए 6,051 करोड़ रुपये, उछल गया शेयर

एसबीआई के चेयरमैन सीएस सेट्टी ने कहा कि विविध निवेशकों की भागीदारी बैंक पर विश्वास को दर्शाती है। यह बॉन्ड 10 साल की अवधि के लिए जारी किया गया है, जिसमें 5 साल बाद कॉल ऑप्शन की सुविधा दी गई है। इन बॉन्ड्स को क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा AAA रेटिंग दी गई है, जो स्थिर आउटलुक को दर्शाती है। इससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है।