Post Office ने लॉन्च की 24 घंटे वाली पार्सल डिलीवरी सर्विस, जानिए क्या है खास

भारत में तेजी से बढ़ते ई कॉमर्स और डिजिटल लॉजिस्टिक्स के बीच डिलीवरी सेवाओं में सुधार की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसी दिशा में भारत सरकार के डाक विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए नई स्पीड पोस्ट सेवाओं की शुरुआत की है, जिससे ग्राहकों को तय समय में पार्सल डिलीवरी का भरोसा मिलेगा।