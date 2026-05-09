FD से चाहिए 10,000 रुपये महीने की इनकम? जानिए कितना करना होगा निवेश

FD Calculator: बाजार में चाहे कितनी भी हलचल क्यों न हो, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD पर लोगों का भरोसा आज भी कायम है। खासकर रिटायर हो चुके लोग और सुरक्षित निवेश पसंद करने वाले निवेशक FD को सबसे भरोसेमंद विकल्प मानते हैं। कई लोग चाहते हैं कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक निश्चित इनकम मिलती रहे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आखिर बैंक FD में कितना पैसा जमा करना होगा, ताकि हर महीने 10 हजार रुपये की कमाई हो सके।