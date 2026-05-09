9 साल और 9 करोड़ लोग, Atal Pension Yojana में आया 51,416 करोड़ का फंड, जानिए हर महीने कितनी मिलती है पेंशन

महिलाओं की भागीदारी ने इस योजना को नई ताकत दी है। वित्त वर्ष 2025-26 में कुल नए नामांकन में महिलाओं की हिस्सेदारी 55 फीसदी से ज्यादा रही। पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से आगे निकल गई। इससे यह भी संकेत मिलता है कि अब घरों में महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। सरकार और PFRDA ने योजना को गांव-गांव पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाए। बैंकों, ग्रामीण बैंकों, पोस्ट ऑफिस, स्वयं सहायता समूहों और किसान संगठनों के जरिए लोगों को जोड़ा गया। रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचार से भी इसको फायदा मिला।