Interest Free Home Loan: होम लोन में दिए ब्याज से ज्यादा रकम खाते में आएगी वापस, बस अपनाना होगा यह जुगाड़

होम लोन में काफी ज्यादा ब्याज चुकाना होता है। (PC: AI)
Interest Free Home Loan: आज के समय में देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, तो होम लोन की EMI से परेशान है। होम लोन लेना तो आसान है, लेकिन हर महीने ईएमआई चुकाना काफी भारी टास्क हो जाता है। महंगाई के इस दौर में खर्चे इतने हो गए हैं, कि सैलरी बहुत कम पड़ने लगती है। इस दौरान अगर आपकी जॉब चली गई तो, कर्ज के जाल में फंसना निश्चित है। लेकिन कुछ उपाय करके आप इस चिंता से मुक्त हो सकते हैं। आप होम लोन लेने के साथ ही एक काफी कम रकम की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। लोन अवधि के दौरान आप कुल जितना ब्याज चुकाएंगे, उतना पैसा आपको यह एसआईपी रिटर्न के रूप में दे सकती है। इससे आपको यह मानसिक शांति रहेगी कि आपके पास एक बड़ा फंड तैयार हो रहा है। यह आपको विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक संकट से भी बचाएगा।
देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक होम लोन पर 7.25 फीसदी से 8.45 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। होम लोन मैक्सगेन (OD) पर ब्याज दर 7.75 फीसदी से 8.95 फीसदी के बीच है। टॉप अप लोन पर ब्याज दर 7.75 फीसदी से 10.50 फीसदी के बीच है। वहीं, योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन पर ब्याज दर 8.10 फीसदी है।
अगर आप एसबीआई से 7.50 फीसदी ब्याज दर पर 30 साल के लिए 45 लाख रुपये का होम लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 31,465 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप 30 साल में कुल ब्याज 68,27,275 रुपये चुकाएंगे।
|विवरण
|राशि / जानकारी
|बैंक का नाम
|एसबीआई
|होम लोन राशि
|45,00,000 रुपये
|ब्याज दर
|7.50% सालाना
|लोन अवधि
|30 साल
|मासिक EMI
|31,465 रुपये
|कुल भुगतान (30 साल में)
|1,13,27,400 रुपये
|कुल ब्याज भुगतान
|68,27,275 रुपये
|विवरण
|राशि / जानकारी
|मासिक SIP निवेश
|2,200 रुपये
|अनुमानित सालाना रिटर्न
|12%
|निवेश अवधि
|30 साल
|कुल निवेश राशि
|7,92,000 रुपये
|अनुमानित ब्याज / रिटर्न
|69,73,810 रुपये
|30 साल बाद कुल फंड वैल्यू
|77,65,810 रुपये
जब आप होम लोन लें, तब ही 2200 रुपये की म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू कर दें। म्यूचुअल फंड में 12 फीसदी औसत सालाना रिटर्न मिल जाता है। आप 30 साल की लोन अवधि तक यह निवेश जारी रखेंगे, तो आपके पास 77,65,810 रुपये का फंड जमा हो जाएगा। इसमें 7,92,000 रुपये आपकी निवेश रकम होगी। वहीं, 69,73,810 रुपये ब्याज आय होगी। यह रकम उस ब्याज से ज्यादा है, जो आप होम लोन में चुकाएंगे।
इस तरह आपके पास लोन अवधि के दौरान एक बड़ा फंड तैयार हो जाएगा। यह आपको एक बड़ा सपोर्ट प्रदान करेगा। अगर होम लोन की अवधि के दौरान कोई वित्तीय संकट आता है, तो आप इस एसआईपी की रकम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग