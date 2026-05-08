Interest Free Home Loan: होम लोन में दिए ब्याज से ज्यादा रकम खाते में आएगी वापस, बस अपनाना होगा यह जुगाड़

Interest Free Home Loan: आज के समय में देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, तो होम लोन की EMI से परेशान है। होम लोन लेना तो आसान है, लेकिन हर महीने ईएमआई चुकाना काफी भारी टास्क हो जाता है। महंगाई के इस दौर में खर्चे इतने हो गए हैं, कि सैलरी बहुत कम पड़ने लगती है। इस दौरान अगर आपकी जॉब चली गई तो, कर्ज के जाल में फंसना निश्चित है। लेकिन कुछ उपाय करके आप इस चिंता से मुक्त हो सकते हैं। आप होम लोन लेने के साथ ही एक काफी कम रकम की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। लोन अवधि के दौरान आप कुल जितना ब्याज चुकाएंगे, उतना पैसा आपको यह एसआईपी रिटर्न के रूप में दे सकती है। इससे आपको यह मानसिक शांति रहेगी कि आपके पास एक बड़ा फंड तैयार हो रहा है। यह आपको विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक संकट से भी बचाएगा।