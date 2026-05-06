Wife के साथ Post Office की इस स्कीम में करें निवेश, हर महीने आपके खाते में आएंगे 9,250 रुपये

Post Office MIS में मंथली इनकम मिलती है। (PC:AI)
Post Office MIS: कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं से एकमुश्त पैसा मिल जाता है। जमीन की बिक्री, पुराने घर की बिक्री, रिटायरमेंट का पैसा या और भी ऐसी कई चीजें हो सकती हैं, जिनसे हमें एकमुश्त पैसा मिला हो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इस पैसे को कहां इन्वेस्ट करें, जिससे यह सेफ भी रहे और कमाई भी होती रहे। यहां पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम आपके काम आ सकती है। पति-पत्नी दोनों मिलकर भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए इस स्कीम के फीचर्स जानते हैं।
पति-पत्नी दोनों मिलकर पोस्ट ऑफिस एमआईएस में खाता खुला सकते हैं। अगर आप दोनों 7.5-7.5 लाख रुपये डालते हैं, तो खाते में कुल 15 लाख रुपये जमा हो जाएंगे। अब आपको 5 साल तक हर महीने 9,250 रुपये ब्याज आय मिलेगी। 5 साल की मैच्योरिटी के बाद आपको अपने 15 लाख रुपये भी वापस मिल जाएंगे।
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