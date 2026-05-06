Middle East में युद्ध से देश की GDP ग्रोथ को खतरा, शेयर बाजार के निवेशक न रखें ज्यादा उम्मीदें

Middle East War: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव ने भारत की अर्थव्यवस्था के सामने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। कच्चे तेल की कीमतें लगातार 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई हैं और इसका असर अब धीरे-धीरे लोगों की जेब से लेकर शेयर बाजार तक पर दिखने लगा है। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो महंगाई, GDP ग्रोथ और कंपनियों की कमाई तीनों पर दबाव बढ़ सकता है। असल चिंता सिर्फ महंगे पेट्रोल-डीजल की नहीं है। डर इस बात का है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव अगर लंबा खिंच गया, तो भारत की आर्थिक रफ्तार सुस्त पड़ सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और LPG सप्लाई करता है। वहां किसी भी तरह की रुकावट पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन सकती है।