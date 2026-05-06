Share Market Recovery: शेयर बाजार ने लिया यू-टर्न, सेंसेक्स 940 अंक उछला, निवेशकों की जेब में आए 6 लाख करोड़

इस बड़ी रिकवरी के पीछे सबसे मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम होने की खबर रही। 'एक्सियोस' (Axios) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर सहमति बनती दिख रही है। व्हाइट हाउस को उम्मीद है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच शांति के लिए एक एमओयू (MoU) साइन हो सकता है। इस खबर ने वैश्विक बाजार के साथ-साथ भारतीय बाजार में भी रौनक लाने का काम किया है।