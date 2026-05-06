6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

India US Trade: अमेरिका में भारतीय कंपनियां करेंगी 20 अरब डॉलर का निवेश, खुलेंगे लाखों रोजगार के मौके

Indian Companies Business Growth: अमेरिका में भारतीय कंपनियों का दबदबा बढ़ रहा है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के अनुसार, भारतीय कंपनियां तकनीक और विनिर्माण क्षेत्र में 20.5 अरब डॉलर का निवेश करने जा रही हैं। हाल ही में 12 कंपनियों ने भारी निवेश का ऐलान किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

May 06, 2026

Sergio Gor

US Ambassador to India Sergio Gor (Photo/ANI)

Indian investment in USA: भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने एक बड़ी जानकारी साझा करते हुए बताया कि भारतीय कंपनियां अब अमेरिका में 20.5 अरब डॉलर यानी कि 1.9 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने की योजना बना रही हैं। भारतीय कंपनियों का यह कदम से न केवल दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा, बल्कि अमेरिका में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा।

एक ही दिन में हुआ बड़ा ऐलान

राजदूत गोर के मुताबिक, निवेश की रफ्तार इतनी तेज है कि महज एक दिन के भीतर 12 भारतीय कंपनियों ने 1.1 अरब डॉलर के नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा कर दी। हालांकि, अभी इन कंपनियों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है। यह निवेश मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी (IT), मैन्युफैक्चरिंग और फार्मा (दवा) जैसे प्रमुख क्षेत्रों में किया जा रहा है।

निवेश में यह तेजी दोनों देशों के बीच हाल ही में हुई उच्च-स्तरीय बातचीत के बाद आई है। इस बातचीत का मकसद 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाकर 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है।

सप्लाई चेन होगी मजबूत

सर्जियो गोर ने कहा कि इस तरह के निवेश से दोनों देशों को फायदा होगा। जब दुनिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देश मिलकर काम करते हैं तो सप्लाई चेन मजबूत होती है। यह घोषणा Select USA इन्वेस्टमेंट समिट 2026 के दौरान हुई, जहां भारतीय कंपनियों ने रिकॉर्ड संख्या में निवेश करने का वादा किया है। US के इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कॉमर्स अंडर सेक्रेटरी विलियम किमिट ने कहा कि भारतीय कंपनियों का इस तरह से बढ़-चढ़कर भाग लेना पहले कभी नहीं देखा गया।

व्यापार घाटे में सुधार

हालिया आंकड़ों पर नजर डालें तो मार्च के महीने में अमेरिका का कुल व्यापार घाटा बढ़ा है, लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि भारत के साथ अमेरिका का वस्तु व्यापार घाटा पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है। मार्च में अमेरिका ने भारत को 4.3 अरब डॉलर का सामान भेजा, जबकि भारत से 8.4 अरब डॉलर का सामान मंगवाया। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय कंपनियों का यह बढ़ता निवेश भविष्य में दोनों देशों की साझेदारी को मजबूती देगा।

ये भी पढ़ें

कार में घुसते ही हो जाएगी मसाज, चाहो तो मिनी थिएटर बना लो, चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियां दुनिया को कर रहीं हैरान
कारोबार
Chinese Electric Cars

खबर शेयर करें:

Published on:

06 May 2026 03:30 pm

Hindi News / Business / India US Trade: अमेरिका में भारतीय कंपनियां करेंगी 20 अरब डॉलर का निवेश, खुलेंगे लाखों रोजगार के मौके

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Wife के साथ Post Office की इस स्कीम में करें निवेश, हर महीने आपके खाते में आएंगे 9,250 रुपये

Post Office MIS
कारोबार

Share Market Recovery: शेयर बाजार ने लिया यू-टर्न, सेंसेक्स 940 अंक उछला, निवेशकों की जेब में आए 6 लाख करोड़

Share Market today update top gainers and losers list
कारोबार

iPhone 15 और iPhone 16 यूजर्स को 2,000 करोड़ रुपये देगा Apple, जानिए क्या है वजह

Apple Siri Update
कारोबार

कार में घुसते ही हो जाएगी मसाज, चाहो तो मिनी थिएटर बना लो, चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियां दुनिया को कर रहीं हैरान

Chinese Electric Cars
कारोबार

AI ने फिर खाई लोगों की नौकरियां, Freshworks ने 11% कर्मचारियों को निकाला, 4 महीने में चली गई हैं 93,000 जॉब्स

freshworks announces 500 job cuts saas firm layoffs artificial intelligence
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.