AI की नांव पर सवार होकर Samsung बनी 1 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी, शेयर में जबरदस्त उछाल

Bloomberg के आंकड़ों के मुताबिक एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि Samsung का शेयर अगले 12 महीनों में करीब 30 फीसदी और ऊपर जा सकता है। कंपनी फिलहाल एक साल के फॉरवर्ड अर्निंग के 5.3 गुने पर ट्रेड कर रही है, जो अक्टूबर में 14.4 गुने के मुकाबले काफी कम है। यानी मौजूद वैल्यूएशन पर यह शेयर काफी सस्ता है।