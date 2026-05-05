Stock Market: मार्केट में गिरावट के बीच इन शेयरों में आज दिखी अच्छी खरीदारी, उधर लुढ़क गए ये स्टॉक्स

शॉर्ट टर्म में निफ्टी (nifty analysis) के लिए 24,285 से 24,350 का स्तर महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस माना जा रहा है। यदि इंडेक्स इस स्तर को पार करता है, तो तेजी और मजबूत हो सकती है। वहीं, नीचे की ओर 23,880 का स्तर मजबूत सपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है। अगर निफ्टी इस स्तर से नीचे जाता है, तो बाजार में और अधिक गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।