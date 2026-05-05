SIP Tips: 45 की उम्र से अगले 40 साल तक मिलेगी 2 लाख रुपये महीने पेंशन, बस 9,000 रुपये की SIP से करनी होगी शुरुआत

SIP Calculator: जल्दी रिटायर होना अब सपना नहीं रहा, बस आपको सही तरीका आना चाहिए। आप अपनी छोटी-छोटी बचत से भी बड़ा फंड तैयार कर रहे हैं। आप एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं, तो हर साल अपनी एसआईपी को एनुअल स्टेप अप के जरिए बढ़ाना न भूलें। यही छोटा सा कदम आगे चलकर बड़ा फर्क ला देता है। अगर कोई 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है, तो 45 की उम्र तक अच्छा-खासा फंड बना सकता है। हालांकि, आपको एनुअल स्टेप अप को फॉलो करना होगा।