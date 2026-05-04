PF Calculation: 50,000 रुपये सैलरी वालों के भी जमा हो जाएगा 60 लाख रुपये का PF, समझिए कैलकुलेशन

अगर आप लगातार EPF में निवेश करते हैं और हम यह मानकर चलें कि कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो भी 23 से 25 लाख का फंड तैयार हो सकता है। वहीं, हर साल 8-9 फीसदी इंक्रीमेंट होने पर यह फंड 40 से 60 लाख रुपये का हो सकता है। ध्यान रखें कि ये आंकड़े सिर्फ अनुमान हैं। असल रकम ब्याज दर, सैलरी और योगदान पर निर्भर करेगी। इस कैलकुलेशन में हमने निवेश अवधि 20 साल ली है। EPF ब्याज दर लगभग 8.25% सालाना है। इनमें बदलाव होने पर फाइनल रकम भी बदल सकती है।