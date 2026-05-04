PF Calculation: 50,000 रुपये सैलरी वालों के भी जमा हो जाएगा 60 लाख रुपये का PF, समझिए कैलकुलेशन

पीएफ से भी बड़ा फंड तैयार हो सकता है। (PC: AI)
PF Calculation: अगर आपकी सैलरी करीब 50,000 रुपये है और आपको लगता है कि इससे बड़ी दौलत बनाना मुश्किल है, तो आपको सोच बदलने की जरूरत है। असल खेल सैलरी का नहीं, बल्कि अनुशासन और धैर्य का है। सही तरीके से निवेश करें, तो यही सैलरी आने वाले सालों में मजबूत फाइनेंशियल बेस बना सकती है।
कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF एक ऐसा टूल है, जहां हर महीने आपकी सैलरी का एक हिस्सा अपने आप निवेश होता है। इसमें कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। कंपनी भी अपना योगदान देती है और हर साल सैलरी बढ़ने से निवेश भी बढ़ता है। यही तीनों चीजें मिलकर धीरे-धीरे एक बड़ा फंड तैयार करती हैं।
अगर आप लगातार EPF में निवेश करते हैं और हम यह मानकर चलें कि कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो भी 23 से 25 लाख का फंड तैयार हो सकता है। वहीं, हर साल 8-9 फीसदी इंक्रीमेंट होने पर यह फंड 40 से 60 लाख रुपये का हो सकता है। ध्यान रखें कि ये आंकड़े सिर्फ अनुमान हैं। असल रकम ब्याज दर, सैलरी और योगदान पर निर्भर करेगी। इस कैलकुलेशन में हमने निवेश अवधि 20 साल ली है। EPF ब्याज दर लगभग 8.25% सालाना है। इनमें बदलाव होने पर फाइनल रकम भी बदल सकती है।
|घटक (Component)
|राशि (₹)
|बेसिक सैलरी (माना 50%)
|25,000
|कर्मचारी EPF (12%)
|3,000
|नियोक्ता EPF (3.67%)
|917
|कुल मासिक EPF योगदान
|3,917
|कुल वार्षिक योगदान
|लगभग 47,000
|परिदृश्य (Scenario)
|अनुमानित राशि (Estimated Corpus)
|सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं
|लगभग ₹23–25 लाख
|सालाना 8–9% वृद्धि के साथ
|लगभग ₹40–60 लाख+
यहां सबसे बड़ा रोल कंपाउंडिंग का है। समय के साथ ब्याज पर भी ब्याज मिलने लगता है, जिससे पैसा तेजी से बढ़ता है। ऊपर से कंपनी का योगदान एक तरह से बोनस जैसा होता है, जो आपकी जेब से नहीं जाता लेकिन आपके फंड को बढ़ाता है।
50,000 रुपये की सैलरी भले ही बहुत बड़ी न लगे, लेकिन सही प्लानिंग और लगातार निवेश से आप 20 साल में अच्छा-खासा फंड बना सकते हैं। जरूरी यह है कि निवेश बीच में न रोकें। धैर्य रखें और जरूरत पड़े तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लें। याद रखें, लंबी रेस में वही जीतता है जो लगातार चलता रहता है।
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