Credit Card खो गया या चोरी हो गया? झट से कर लें ये काम वरना खाली हो जाएंगे सारे बैंक अकाउंट

अगर कोई अनधिकृत लेनदेन नजर आता है, तो तुरंत डिस्प्यूट दर्ज करें। अक्सर बैंकों की पॉलिसी में “जीरो या लिमिटेड लायबिलिटी” होती है, लेकिन इसका फायदा तभी मिलता है जब आप समय पर रिपोर्ट करें। अपने डिजिटल अकाउंट भी सुरक्षित करें। सिर्फ कार्ड ब्लॉक करना काफी नहीं है। अपने डिजिटल पेमेंट अकाउंट्स के पासवर्ड बदलें, PIN और पासकोड अपडेट करें। साथ ही टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करें। ध्यान रखें कि चोर सिर्फ कार्ड तक नहीं, बल्कि आपकी पूरी डिजिटल पहचान तक पहुंच सकता है।