Gold Silver Price Today: सोने में आज बड़ी गिरावट, चांदी में जबरदस्त मंदी, तनिष्क और मालाबार में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को गिरावट देखी जा रही है। वायदा बाजार में भी सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार दोपहर सोने का भाव 0.81 फीसदी या 1219 रुपये की गिरावट के साथ 1,50,133 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी भी बड़ी गिरावट के साथ ट्रेड करती दिखी। चांदी का घरेलू वायदा भाव सोमवार दोपहर एमसीएक्स पर 1.56 फीसदी या 3905 रुपये की गिरावट के साथ 2,47,032 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।