Gold Silver Price Today: सोने में आज बड़ी गिरावट, चांदी में जबरदस्त मंदी, तनिष्क और मालाबार में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने-चांदी में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को गिरावट देखी जा रही है। वायदा बाजार में भी सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार दोपहर सोने का भाव 0.81 फीसदी या 1219 रुपये की गिरावट के साथ 1,50,133 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी भी बड़ी गिरावट के साथ ट्रेड करती दिखी। चांदी का घरेलू वायदा भाव सोमवार दोपहर एमसीएक्स पर 1.56 फीसदी या 3905 रुपये की गिरावट के साथ 2,47,032 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,48,360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,44,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,32,040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,20,170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 95,690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
तनिष्क सोमवार, 4 मई 2026 को 22 कैरेट सोना 1,38,750 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,13,520 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,51,360 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स में आज सोमवार, 4 मई को 22 कैरेट सोने का रेट 1,38,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
|ब्रांड
|18 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|24 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|Tanishq
|1,13,520
|1,38,750
|1,51,360
|Kalyan Jewellers
|—
|1,38,350
|—
|Malabar Gold & Diamonds
|—
|1,37,150
|1,49,620
|Joyalukkas
|1,13,200
|1,38,350
|1,50,930
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज 22 कैरेट सोने का रेट 1,37,150 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 24 कैरेट सोने का रेट 1,49,620 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
जोयालुक्कास में आज सोमवार, 4 मई को 24 कैरेट सोना 1,50,930 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,38,350 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 18 कैरेट सोने का रेट 1,13,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
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