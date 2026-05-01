Wife के साथ मिलकर Post Office की इस स्कीम में खुलवाएं खाता, 10 साल में मिलेंगे 41 लाख, जानिए कैसे

आप पोस्ट ऑफिस में आरडी भी शुरू कर सकते हैं। इसमें न्यूनतम 100 रुपये प्रति माह से निवेश किया जा सकता है। वहीं, कोई अधिकतम सीमा नहीं है। यह एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। सरकार हर तीन महीने में इस योजना की ब्याज दर तय करती है। सरकार समर्थित होने के चलते यह एक सुरक्षित निवेश स्कीम है। इस योजना में हर महीने एक तय रकम इन्वेस्ट करनी होती है। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में इस समय 6.7 फीसदी सालाना ब्याज दर मिल रही है।