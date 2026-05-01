‘हमारा सोना हमें वापस दो…’, भारत क्यों मांग रहा है इंग्लैंड से गोल्ड?

भारत अकेला नहीं है। कई देश धीरे-धीरे अपना सोना वापस ला रहे हैं। फ्रांस ने अपना सोना पेरिस शिफ्ट किया है। जर्मनी ने भी कुछ हिस्सा वापस लिया है, लेकिन अभी भी विदेश में रखा है। पोलैंड संतुलन बना रहा है। कुछ देश में, कुछ बाहर। वहीं, चेक गणराज्य अभी भी विदेश में रखने को ही बेहतर मानता है। यानि हर देश अपने हिसाब से जोखिम और फायदे को तौल रहा है। भारत ने पूरी तरह विदेश से नाता नहीं तोड़ा है। कुछ सोना अभी भी बाहर रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से ट्रेडिंग हो सके। लेकिन धीरे-धीरे फोकस साफ है। ज्यादातर सोना अपने पास रखना।