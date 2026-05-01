Anand Mahindra Birthday: जिंदगी के मिसिंग लिंक… आनंद महिंद्रा ने अपने जन्मदिन पर लिखी इमोशनल पोस्ट

महिंद्रा ने कहा कि अब ऐसे रिश्तों को पहचानने का वक्त है। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का वक्त है और दिल से शुक्रिया कहने का वक्त है। जिंदगी का असली ‘नेटवर्क’ यही है। महिंद्रा का संदेश था कि जिंदगी में असली कनेक्शन इंटरनेट या बिजनेस से नहीं, इंसानों से बनता है और अगर ये कनेक्शन टूट जाए, तो सबसे बड़ी कमी वहीं महसूस होती है। उन्होंने सबके लिए एक छोटी लेकिन गहरी बात भी कही- 'हर किसी को अपने जीवन के उन रिश्तों को फिर से तलाशना चाहिए, जिन्होंने बिना शोर किए मुश्किल समय में ताकत दी।'