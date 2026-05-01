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Anand Mahindra Birthday: जिंदगी के मिसिंग लिंक… आनंद महिंद्रा ने अपने जन्मदिन पर लिखी इमोशनल पोस्ट

Anand Mahindra Birthday: आनंद महिंद्रा ने अपने 71वें जन्मदिन पर रिश्तों की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिंदगी में कुछ लोग चुपचाप हमारा सहारा बनते हैं। ऐसे रिश्तों को पहचानना, उन्हें मजबूत करना और उनके लिए आभार जताना बेहद जरूरी है।

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भारत

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Pawan Jayaswal

May 01, 2026

Anand Mahindra Birthday

आनंद महिंद्रा ने अपने जन्मदिन पर भावुक पोस्ट लिखी है। (PC: AI)

Anand Mahindra Birthday: देश के जाने-माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा 71 साल के हो गए हैं। आज एक मई को उन्होंने अपना 71वां जन्मदिन मनाया है। उन्होंने अपने जन्मदिन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक भावुक संदेश शेयर किया है। अपने जन्मदिन पर उन्होंने कोई बड़ी घोषणा नहीं की, बल्कि एक सीधी और दिल को छूने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि जिंदगी में असली ताकत रिश्तों से आती है और हम अक्सर इन्हें हल्के में ले लेते हैं।

जन्मदिन पर आया इमोशनल मैसेज

अपने जन्मदिन पर आनंद महिंद्रा को हजारों शुभकामनाएं मिलीं। हर किसी को जवाब देना मुमकिन नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये प्यार और अपनापन उन्हें अंदर तक छू गया। उनका मानना है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अक्सर बहसों से भरा हुआ लगता है, वही ऐसे मौकों पर एक परिवार जैसा महसूस होने लगता है।

आनंद महिंद्रा ने कहा कि उनका जन्मदिन वैसे भी खास दिन पर आता है। महाराष्ट्र दिवस और अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। यानी यह दिन सिर्फ उनका नहीं, बल्कि मेहनत और पहचान का भी दिन है। उन्होंने इसे एक तरह से जिम्मेदारी और गर्व से जोड़ा।

‘मिसिंग लिंक’ से मिली जिंदगी की सीख

उन्होंने कहा- इस साल एक और वजह से यह दिन खास रहा। मुंबई और पुणे के बीच बने ‘Missing Link’ प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। महिंद्रा ने इसे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे जिंदगी से जोड़ दिया।

सबकी जिंदगी में हैं कई मिसिंग लिंक

उनका कहना था कि हमारी जिंदगी में भी कई “मिसिंग लिंक” होते हैं। ऐसे रिश्ते और लोग, जो चुपचाप मुश्किल वक्त में हमारा सहारा बनते हैं। हम उन्हें नोटिस तक नहीं करते, लेकिन वही असली ताकत होते हैं। ऐसे रिश्ते जो दिखते नहीं, पर साथ निभाते हैं। उन्होंने बड़ी सादगी से कहा- हम जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन पीछे छूटे रिश्तों की तरफ ध्यान नहीं देते। वो दोस्त, वो परिवार, वो साथी… जो मुश्किल वक्त में बिना शोर किए हमारे साथ खड़े रहते हैं।

महिंद्रा ने कहा कि अब ऐसे रिश्तों को पहचानने का वक्त है। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का वक्त है और दिल से शुक्रिया कहने का वक्त है। जिंदगी का असली ‘नेटवर्क’ यही है। महिंद्रा का संदेश था कि जिंदगी में असली कनेक्शन इंटरनेट या बिजनेस से नहीं, इंसानों से बनता है और अगर ये कनेक्शन टूट जाए, तो सबसे बड़ी कमी वहीं महसूस होती है। उन्होंने सबके लिए एक छोटी लेकिन गहरी बात भी कही- 'हर किसी को अपने जीवन के उन रिश्तों को फिर से तलाशना चाहिए, जिन्होंने बिना शोर किए मुश्किल समय में ताकत दी।'

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Updated on:

01 May 2026 07:02 pm

Published on:

01 May 2026 06:23 pm

Hindi News / Business / Anand Mahindra Birthday: जिंदगी के मिसिंग लिंक… आनंद महिंद्रा ने अपने जन्मदिन पर लिखी इमोशनल पोस्ट

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