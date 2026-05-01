चोट एक घाव अनेक, LPG Cylinder में 933 रुपये की बढ़ोतरी को हल्के में न लें, पूरे बाजार पर पड़ेगा असर

LPG price hike: रसोई गैस महंगी हुई है, तो असर सिर्फ किचन तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरा बाजार हिल जाएगा। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में एक ही झटके में 933 रुपये की बढ़ोतरी ने छोटे रेस्टोरेंट्स, ढाबों और कैटरिंग कारोबार की सांसें अटका दी हैं। अब सवाल है- क्या खाना महंगा होगा? जवाब है, हां। सबसे ज्यादा मार छोटे कारोबारियों पर पड़ेगी। बड़े होटल किसी तरह झेल जाएंगे, लेकिन असली चोट छोटे कारोबारियों पर ही है। सड़क किनारे के ढाबों, छोटे रेस्टोरेंट्स, बेकरी और क्लाउड किचन सबसे अधिक प्रभावित होंगे। इनका पूरा कारोबार गैस पर टिका होता है। कमाई पहले ही कम थी और अब खर्च अचानक बढ़ गया है। दिल्ली में अब एक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3,071.50 रुपये पर पहुंच गई है।