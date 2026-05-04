Suvendu Adhikari Net Worth: नंदीग्राम सीट पर आगे चल रहे शुभेंदु अधिकारी की कितनी है नेटवर्थ? जानिए कितने हैं घर और कारें

सुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक कद यूं ही नहीं बना। 15 दिसंबर 1970 को पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर जिले के करकुली गांव में जन्मे अधिकारी, एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शिशिर कुमार अधिकारी भी बड़े नेता रह चुके हैं। राजनीति में कदम रखते ही उन्होंने तेजी से अपनी पकड़ बनाई और आज वह राज्य में विपक्ष के नेता हैं। पिछले पांच साल से वे इस भूमिका में हैं और बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में गिने जाते हैं। 2021 के चुनाव में नंदीग्राम में सुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराकर बड़ा उलटफेर किया था।