Market Prediction: शेयर बाजार में फिर गिरावट का खतरा! Iran-US टेंशन के बीच सोमवार को क्या होगा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बातचीत के प्रस्ताव पर असंतोष जताया है। ट्रम्प का कहना है कि वे ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) पर ईरान के कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने शुक्रवार को फ्लोरिडा में एक भाषण के दौरान भी इसी बात पर जोर दिया कि अमेरिका समय से पहले इस संघर्ष को समाप्त नहीं करेगा। इस तनाव के कारण वैश्विक बाजार में डर का माहौल है। अगर तनाव बढ़ता है, तो सोमवार को भारतीय बाजार में भारी बिकवाली देखी जा सकती है।