रिटायरमेंट की कंप्लीट प्लान- 30 से सोच, 60 पर आज़ादी और 85 तक का बेफ़िक्र स्वाभिमान!

आपका 100% रिटायरमेंट निवेश इन चार स्तम्भों पर टिका होना चाहिए:

40% Equity (एग्रेशन): यह आपके पोर्टफोलियो का इंजन है। वेल्थ बनाने और महंगाई को पछाड़ने के लिए शेयर बाज़ार या म्यूचुअल फंड में यह निवेश अनिवार्य है।

20% PPF (सुरक्षा): यह आपकी सुरक्षित, स्थिर और टैक्स-फ्री बुनियाद है। बाज़ार के उतार-चढ़ाव के समय यह आपको मजबूती देगा।

20% NPS (पेंशन): बुढ़ापे में एक निश्चित सरकारी पेंशन सुनिश्चित करने के लिए यह सबसे अनुशासित जरिया है।

20% Insurance (सुरक्षा कवच): एक मज़बूत Health और Term Insurance। यह इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी बीमारी का अस्पताल का बिल आपके जीवनभर की जमा पूँजी (रिटायरमेंट फंड) को हाथ न लगा सके।