Success Story: गदा और मुगदर से यह स्टार्टअप लोगों को कर रहा फिट, एक दर्द से हुई शुरुआत और बना दिया ‘तगड़ा रहो’

इस पूरी पहल की शुरुआत किसी बिजनेस आइडिया से नहीं, बल्कि एक मजबूरी से हुई। कंपनी के फाउंडर ऋषभ मल्होत्रा एक वक्त 75 फीसदी हाथ के लकवे से जूझ रहे थे। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन गदा और मुगदर की मदद से उन्होंने धीरे-धीरे अपना हाथ फिर से चलाना शुरू किया। यहीं से उनके दिमाग में यह बात बैठ गई कि जो चीज उन्हें ठीक कर सकती है, वो औरों के भी काम आ सकती है। और बस यहीं से “तगड़ा रहो” की नींव पड़ गई।