2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Home Loan Calculator: SBI से 40 लाख रुपये का होम लोन लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी, मंथली EMI भी जानिए

Home Loan Interest Rate and Calculator: एसबीआई होम लोन पर 7.25 फीसदी से 8.45 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आपके पास पहले से कोई दूसरा लोन नहीं है, तो आपको अधिक रकम का कर्ज मिल सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

May 02, 2026

Home Loan Calculator

होम लोन लेते समय हिडेन चार्जेज भी चेक कर लें। (PC: AI)

Home Loan Calculator: एक आम आदमी के लिए होम लोन सबसे अधिक रकम का और सबसे अधिक अवधि वाला लोन होता है। ऐसे में कभी भी जल्दबाजी में होम लोन नहीं लेना चाहिए। होम लोन लेने से पहले सभी बैंकों द्वारा ऑफर की जा रही ब्याज दर और दूसरे चार्जेज की तुलना कर लें। जहां आपको सबसे सस्ता पड़ रहा हो, वहां से होम लोन लें। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, तो होम लोन लेने से पहले इसे जरूर ठीक कर लें। इससे आपको कर्ज पर कम ब्याज दर पाने में मदद मिलेगी।

SBI की होम लोन पर ब्याज दरें

देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई होम लोन पर 7.25 फीसदी से 8.45 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। होम लोन मैक्सगेन (OD) में ब्याज दर 7.75 फीसदी से 8.95 फीसदी है। टॉप अप लोन पर 7.75 फीसदी से 10.50 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। वहीं, योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन पर बैंक 8.10 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

40 लाख के होम लोन पर कितना बनेगा ब्याज

अगर आप एसबीआई से 40 लाख रुपये का होम लोन 7.25 फीसदी ब्याज दर पर 30 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 27,287 रुपये की बनेगी। यहां आप 30 साल में कुल ब्याज 58,23,338 रुपये चुकाएंगे। अगर आप यह लोन 25 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 28,912 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 46,73,682 रुपये चुकाएंगे। अगर आप यह लोन 20 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 31,615 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप कुल ब्याज 35,87,609 रुपये चुकाएंगे।

अवधि (Tenure)मासिक EMIकुल ब्याज
30 साल₹27,287₹58,23,338
25 साल₹28,912₹46,73,682
20 साल₹31,615₹35,87,609
अवधि (Tenure)ब्याज दरन्यूनतम मंथली सैलरी
30 साल7.25%₹54,574
25 साल7.25%₹57,824

कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी?

बैंक आपकी मंथली सैलरी के 50 फीसदी तक की रकम के बराबर ईएमआई वाला लोन आसानी से दे देते हैं। एसबीआई से 40 लाख रुपये का होम लोन 7.25 फीसदी ब्याज दर पर 30 साल के लिए लेने के लिए न्यूनतम मंथली सैलरी 54,574 रुपये होनी चाहिए। इसमें एक शर्त यह है कि आपके ऊपर पहले से कोई दूसरा लोन नहीं होना चाहिए। अगर आप यह लोन 25 साल के लिए लेते हैं, तो न्यूनतम मंथली सैलरी 57,824 रुपये होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

Pre-Monsoon Rain: क्या मई में होने वाली है जोरदार बारिश? व्यापार से लेकर बाजार तक सबकी है नजर
कारोबार
Pre-Monsoon Rain

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Loan News & Updates

Published on:

02 May 2026 03:44 pm

Hindi News / Business / Home Loan Calculator: SBI से 40 लाख रुपये का होम लोन लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी, मंथली EMI भी जानिए

पत्रिका लाइव अपडेट

Women’s T20 World Cup 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज, जानें कब रहा था बेस्ट प्रदर्शन

Harmanpreet Kaur
क्रिकेट

CSK vs MI Playing 11 Live Update: मुंबई के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगी चेन्नई की पिच, तेज गर्मी और उमस के चलते खिलाड़ी होंगे चोटिल

IPL 2026
क्रिकेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Share Market डगमगाया तो लोगों को फिर याद आई ‘पुरानी गुल्लक’, लोग अब यहां डाल रहे अपना पैसा

Small savings schemes
कारोबार

Gold and Silver Prices Today: दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में आज क्या हैं 24, 22 कैरेट गोल्ड के रेट, चांदी के भाव भी जानिए

Gold and Silver Prices Today
कारोबार

Success Story: गदा और मुगदर से यह स्टार्टअप लोगों को कर रहा फिट, एक दर्द से हुई शुरुआत और बना दिया ‘तगड़ा रहो’

Tagda Raho Success Story
कारोबार

Petrol Diesel Price: तेल कंपनियों पर तेजी से बढ़ रहा घाटे का दबाव, क्या जल्द ही महंगा होने वाला है पेट्रोल-डीजल?

Petrol Diesel Price
कारोबार

चोट एक घाव अनेक, LPG Cylinder में 933 रुपये की बढ़ोतरी को हल्के में न लें, पूरे बाजार पर पड़ेगा असर

lpg price hike
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.