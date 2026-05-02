Gold and Silver Prices Today: दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में आज क्या हैं 24, 22 कैरेट गोल्ड के रेट, चांदी के भाव भी जानिए

सोने-चांदी में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं देखने को मिला है। (PC: AI)
Gold and Silver Prices Today: शनिवार, 2 मई को देशभर में सोने की कीमतें लगभग स्थिर देखने को मिल रही हैं। 24 कैरेट सोना करीब 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर बना हुआ है। 22 कैरेट सोने में भी मामूली ही बदलाव देखने को मिला है। वहीं, चांदी में भी कोई बड़ा उतार-चढाव देखने को नहीं मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स में शनिवार को छुट्टी रहती है। आइए जानते हैं कि आज सोने के हाजिर भाव क्या हैं।
इंडिया बुलियन एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार आज शनिवार को 24 कैरेट सोना आज 1,51,810 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट सोना 1,39,159 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, चांदी 2,51,170 रुपये प्रति किलोग्राम में मिल रही है। आइए जानते हैं कि देश के बड़े शहरों में सोने-चांदी के क्या भाव हैं।
मुंबई में आज 24 कैरेट सोना 1,51,530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। 22 कैरेट सोना 1,38,903 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। वहीं, चांदी 2,50,720 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी है।
दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,51,270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,38,664 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी का भाव 2,50,290 रुपये प्रति किलोग्राम पर है।
अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने का रेट 1,51,730 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,39,086 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, चांदी का भाव 2,51,050 रुपये प्रति किलोग्राम है।
बेंगलुरु में 24 कैरेट सोने का रेट 1,51,650 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,39,013 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, चांदी का भाव 2,50,920 रुपये प्रति किलोग्राम है।
कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,51,330 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोना 1,38,719 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, चांदी का भाव 2,50,390 रुपये प्रति किलोग्राम है।
हैदराबाद में 24 कैरेट सोने का रेट 1,51,770 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,39,123 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, चांदी का भाव 2,51,120 रुपये प्रति किलोग्राम पर है।
चेन्नई में 24 कैरेट सोने का रेट 1,51,970 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,39,306 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, चांदी 2,51,450 रुपये प्रति किलोग्राम पर है।
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