Gold and Silver Prices Today: दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में आज क्या हैं 24, 22 कैरेट गोल्ड के रेट, चांदी के भाव भी जानिए

Gold and Silver Prices Today: शनिवार, 2 मई को देशभर में सोने की कीमतें लगभग स्थिर देखने को मिल रही हैं। 24 कैरेट सोना करीब 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर बना हुआ है। 22 कैरेट सोने में भी मामूली ही बदलाव देखने को मिला है। वहीं, चांदी में भी कोई बड़ा उतार-चढाव देखने को नहीं मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स में शनिवार को छुट्टी रहती है। आइए जानते हैं कि आज सोने के हाजिर भाव क्या हैं।